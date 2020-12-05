Анатолий Исаченко: «Есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах»

Так, жительница Сеницы позвонила с коллективной просьбой от нескольких семей, которые мечтают встретить Новый год в собственной квартире. Из-за препон на местном уровне люди не могут добиться сдачи новостройки около 10 лет. А вот жителей Быхова волнует состояние их жилья, которое перевели из статуса ветхого в арендное.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах. Вот женщина обращалась – там вопросы есть по кладбищу, по проходу – ну конечно, это уровень уже сельского совета, они должны выехать, разобраться, решить и помочь человеку, учитывая, конечно, интересы других. И вот буквально мы также недавно делали выездной прием в Столбцовском районе – было обращение по воде. Власти сработали. Они и до этого работали, совместно, может быть, несколько ускорили процесс – запустили станцию обезжелезивания, началась подача воды чистой, нормальной, с тем давлением, которое всем надо – всего хватает. То есть в любом случае, любое обращение человека надо рассматривать, вникать и стараться помочь ему.