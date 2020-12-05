Анатолий Исаченко: «Есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах»

Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении их вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемы людей 5 декабря выслушал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.
Прямая телефонная линия на этот раз прошла в новом формате. Впервые была организована онлайн-трансляция в социальных сетях. Любой желающий мог увидеть, как проходит общение и какие вопросы волнуют жителей. Немало обращений касались темы жилищного строительства.
Так, жительница Сеницы позвонила с коллективной просьбой от нескольких семей, которые мечтают встретить Новый год в собственной квартире. Из-за препон на местном уровне люди не могут добиться сдачи новостройки около 10 лет. А вот жителей Быхова волнует состояние их жилья, которое перевели из статуса ветхого в арендное.
По каждой проблеме дан ответ. В наиболее сложных случаях специалисты выедут на место и оценят ситуацию.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах. Вот женщина обращалась – там вопросы есть по кладбищу, по проходу – ну конечно, это уровень уже сельского совета, они должны выехать, разобраться, решить и помочь человеку, учитывая, конечно, интересы других. И вот буквально мы также недавно делали выездной прием в Столбцовском районе – было обращение по воде. Власти сработали. Они и до этого работали, совместно, может быть, несколько ускорили процесс – запустили станцию обезжелезивания, началась подача воды чистой, нормальной, с тем давлением, которое всем надо – всего хватает. То есть в любом случае, любое обращение человека надо рассматривать, вникать и стараться помочь ему.
Опыт тематических стримов и прямых трансляций в Совете Республики показал, что интерес к ним есть, и он будет продолжен. Вместе с тем работа с обращениями граждан и юридических лиц является первоочередной для всех государственных служащих, подчеркнул Анатолий Исаченко.
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