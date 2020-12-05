Прямой эфир

Анатолий Исаченко: «Есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах»

05 декабря 2020 12:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Представители власти продолжают помогать белорусам в решении их вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемы людей 5 декабря выслушал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко.

Прямая телефонная линия на этот раз прошла в новом формате. Впервые была организована онлайн-трансляция в социальных сетях. Любой желающий мог увидеть, как проходит общение и какие вопросы волнуют жителей. Немало обращений касались темы жилищного строительства.

Анатолий Исаченко: «Есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах»-1

Так, жительница Сеницы позвонила с коллективной просьбой от нескольких семей, которые мечтают встретить Новый год в собственной квартире. Из-за препон на местном уровне люди не могут добиться сдачи новостройки около 10 лет. А вот жителей Быхова волнует состояние их жилья, которое перевели из статуса ветхого в арендное.

По каждой проблеме дан ответ. В наиболее сложных случаях специалисты выедут на место и оценят ситуацию.

Анатолий Исаченко: «Есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах»-4

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах. Вот женщина обращалась – там вопросы есть по кладбищу, по проходу – ну конечно, это уровень уже сельского совета, они должны выехать, разобраться, решить и помочь человеку, учитывая, конечно, интересы других. И вот буквально мы также недавно делали выездной прием в Столбцовском районе – было обращение по воде. Власти сработали. Они и до этого работали, совместно, может быть, несколько ускорили процесс – запустили станцию обезжелезивания, началась подача воды чистой, нормальной, с тем давлением, которое всем надо – всего хватает. То есть в любом случае, любое обращение человека надо рассматривать, вникать и стараться помочь ему.

Анатолий Исаченко: «Есть вопросы, которые в принципе просто надо решать на местах»-7

Опыт тематических стримов и прямых трансляций в Совете Республики показал, что интерес к ним есть, и он будет продолжен. Вместе с тем работа с обращениями граждан и юридических лиц является первоочередной для всех государственных служащих, подчеркнул Анатолий Исаченко.

Читайте также:

«Желательно, чтобы каждый был услышан и его проблема удовлетворена». Юрий Караев провёл прямую телефонную линию

«На первом месте всегда жилищные вопросы». Дмитрий Крутой провёл личный приём граждан

Сергей Рачков: мы очень тщательно прорабатываем абсолютно все обращения граждан

# Прием граждан # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Первые признаки того, что не всё хорошо, были ещё при Брежневе». Почему распался Советский Союз?
05 декабря 2020 12:23

«Первые признаки того, что не всё хорошо, были ещё при Брежневе». Почему распался Советский Союз?

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат
05 декабря 2020 12:08

Белорусский союз женщин привёз подарки в брестский интернат

За сутки в Беларуси выявлено 1 896 новых случаев заражения коронавирусом
05 декабря 2020 11:41

За сутки в Беларуси выявлено 1 896 новых случаев заражения коронавирусом