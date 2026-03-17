Долина счастья в Брашевичском лесничестве! Побывали на свидании с Бэмби – смотрите, какая красота

Путешествие с акцентом! Приглашаем в телетур по Полесью и отправляемся в Дрогичинский район!
В программе «Путевка BY» вас ожидает свидание с бэмби, ослепительная архитектура и народные прысмакі!
Путешествие с акцентом! Приглашаем в телетур по Полесью и отправляемся в Дрогичинский район!
В программе «Путевка BY» вас ожидает свидание с бэмби, ослепительная архитектура и народные прысмакі!
Долина счастья и тур мечты! За волшебством отправляемся в Брашевичское лесничество. Здесь есть вольер с пятнистыми оленями! Грациозные, благородные, милейшие. Неспроста этот вид на Дальнем Востоке прозвали оленем-цветком! Бэмби меняют окрас по сезону. Сама природа позаботилась, чтобы защитить их от хищников. Зимой шубка серая, летом – огненно-рыжая. Белые пятна помогают маскироваться в лучах солнца. Но здесь, в комфортной квартирке, опасаться можно только повышенного внимания туристов.
Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?
Виктор Амбражейчик, директор Дрогичинского лесхоза:
В лесу лесники нашли маленького лосенка, его здесь вырастили, выпоили молоком. И решили создать такой живой уголок, дополнительно сюда завезли этих пятнистых оленей. Олени были завезены из Кобринского района, поселок Ореховский. Сначала их было 15 штук. Сегодня у нас их более 40. Они все добрые, уже привыкли к людям. Особенно, кто их кормит. У нас там есть и объявление, что все-таки это дикое животное. Мы в вольеры не запускаем, только через забор.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
Такие интересные звуки издают. Это они между собой так общаются?
Виктор Амбражейчик:
Если олень большой рев издает, то показывают, кто здесь хозяин. Видно, которые олени помощнее физически, покрепче, они главенство здесь держат, они более острожные.
Анастасия Макеева:
Самый интересный – это брачный период. Расскажите, какие они вам тут поединки устраивают, как за даму сердца борются?
Виктор Амбражейчик:
Медовый месяц – это зрелище не для слабонервных, когда здесь излучается рев, они начинают между собой драться, только рога стучат. Они иногда наносят травмы, некоторые даже вплоть до того, что смертельные. Гон их проходит осенью, а маленькие появляются у них летом, в июне-июле, в траве даже можно не увидеть, они в течение месяца скрывают своего малыша.
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