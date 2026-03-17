Долина счастья в Брашевичском лесничестве! Побывали на свидании с Бэмби – смотрите, какая красота

В программе «Путевка BY» в ас ожидает свидание с бэмби, ослепительная архитектура и народные прысмакі!

Путешествие с акцентом! Приглашаем в телетур по Полесью и отправляемся в Дрогичинский район!

Самобытно, весело и вкусно! Как в агрогородке Бездеж принимают гостей?

Долина счастья и тур мечты! За волшебством отправляемся в Брашевичское лесничество. Здесь есть вольер с пятнистыми оленями! Грациозные, благородные, милейшие. Неспроста этот вид на Дальнем Востоке прозвали оленем-цветком! Бэмби меняют окрас по сезону. Сама природа позаботилась, чтобы защитить их от хищников. Зимой шубка серая, летом – огненно-рыжая. Белые пятна помогают маскироваться в лучах солнца. Но здесь, в комфортной квартирке, опасаться можно только повышенного внимания туристов.

Виктор Амбражейчик, директор Дрогичинского лесхоза: В лесу лесники нашли маленького лосенка, его здесь вырастили, выпоили молоком. И решили создать такой живой уголок, дополнительно сюда завезли этих пятнистых оленей. Олени были завезены из Кобринского района, поселок Ореховский. Сначала их было 15 штук. Сегодня у нас их более 40. Они все добрые, уже привыкли к людям. Особенно, кто их кормит. У нас там есть и объявление, что все-таки это дикое животное. Мы в вольеры не запускаем, только через забор.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Такие интересные звуки издают. Это они между собой так общаются?

Виктор Амбражейчик:

Если олень большой рев издает, то показывают, кто здесь хозяин. Видно, которые олени помощнее физически, покрепче, они главенство здесь держат, они более острожные.

Анастасия Макеева:

Самый интересный – это брачный период. Расскажите, какие они вам тут поединки устраивают, как за даму сердца борются?