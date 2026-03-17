ГПК: более 500 фур ожидают въезда в ЕС

За последние 24 часа в Литву и Польшу было пропущено 27 % от обычного объема грузовиков.Об этом пишет Госпогранкомитет в Telegram-канале.

На литовском маршруте пропуск транспорта на КПП «Мядининкай» составляет лишь 9% фур от нормы, а на «Шальчининкай» скопилось около 200 грузовиков. В общей сложности 460 грузовиков ожидают въезда в Литву.

На польской границе возле Бобровников ожидают около 90 грузовиков, 16% из которых уже прошли таможенный контроль.

Кроме того, на пограничных пунктах «Кузница Белостоцкая» и «Тересполь» находятся 143 легковых автомобиля. За последние 24 часа было пропущено около 30% от обычного объема.

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