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«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание

17 декабря 2020 18:14
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Новости Беларуси. Трудоустройство – вопрос, который в любое время не теряет актуальность в современном обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По-особенному звучит эта тема сегодня не только в нашей стране, но и в мире, охваченном пандемией коронавируса. На фоне COVID-19 многие страны столкнулись с неспособностью обеспечить работой граждан и даже намеренным увольнением сотрудников. Причины разные, но итог один: человек остается за бортом участия в экономике своей страны.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-1

В Беларуси «спасательной шлюпкой» служат центры занятости населения. Это госорганы, которые предоставляют различные варианты реализации себя – от трудоустройства до выделения финансовой поддержки на открытие своего бизнеса. В Витебской области с начала 2020 года благодаря центру занятости нашли работу почти 15 тысяч человек. Из них почти половина имели статус безработных.

Как на деле работает такая поддержка, узнал Виктор Пралич.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-4

Обеспечение эффективной занятости населения играет важнейшую роль в реализации социальной политики нашего государства. Человек работающий удовлетворяет не только свои нужды, но и участвует в финансировании важнейших сфер для жизни. Медицина, образование – список можно продолжать. Поэтому приоритет любого государства – трудоустройство.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-7

Инга Глушонок, замначальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома:
Для этого в области предпринимаются всевозможные меры активной политики занятости: способствуем трудоустройству на постоянную работу, содействуем в поиске, способствуем организации предпринимательской, ремесленной деятельности. Причем оказывается существенная финансовая поддержка в виде субсидий безработным, оказывается содействие в написании и защите бизнес-плана и проекта. Обязательно мы рассматриваем вопрос обучения граждан профессиям, которые востребованы.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-10

Найти работу сегодня в нашей стране не составляет большого труда. Для тех, кто ищет. Центры занятости готовы предоставить не только место работы, но и переобучить на новую специальность и даже помочь открыть свое дело. Деньги государство даст.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-13

Еще год назад в это не верила Алина Путова, владелица зала по йоге. Работая преподавателем в этой сфере, вдохновилась настолько, что решила открыть собственную студию. Обратилась в центр занятости и буквально за пару месяцев из безработной стала бизнес-леди.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-16

Алина Путова, владелица студии:
Мы написали бизнес-план, мы его защитили в центре занятости. И уже через день-два у нас были деньги на счету. В «Беларусбанке» открывался счет. В студию купить на эту большую сумму (выделяется 1 200 долларов – безвозвратные средства) мебель и немножко инвентаря. Здорово, что у нас есть возможность так легко все это осуществить. Это абсолютно реально.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-19

Особое внимание со стороны государства уделяется и людям с ограниченными возможностями. Они также хотят трудиться и быть полезными обществу. Конечно, сфера деятельности для них не так велика, но все же в стороне они не остаются.

Юлия Фрол в последние 20 лет ушла с головой в общественную и спортивную деятельность. А с мая 2020 года проходит трудовую адаптацию при территориальном центре социального обслуживания Первомайского района Витебска. Работает операторам копировальной машины. Так же устроилась через центр занятости. Спорт, а у Юлии 100 медалей в разных видах, теперь только по выходным. Будни – исключительно работе.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-22

Юлия Фрол, оператор копировальной техники при ТЦСО Первомайского района Витебска:
Вы знаете, появилась ответственность. Потому что на работу надо приходить, не опаздывать. Ты работаешь семь часов. Приходишь к восьми. Пока ребенка в школу отправишь, придешь сюда. И уже вечером приходишь домой с таким наслаждением, что ты работал. И уже хочется отдохнуть.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-25

В Витебской области большую роль играет действующая программа по адаптации людей с инвалидностью к трудовой деятельности. Это первая ступенька в их карьере.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-28

Яна Шляхто, завотделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСО Первомайского района Витебска:
Люди в первую очередь, скажем так, социализируются. Так как длительный период времени в связи с тем, что была установлена группа инвалидности и люди были не заняты, утратили профессиональные навыки и социальные контакты, на данных рабочих местах они восстанавливают эти утраченные навыки. В дальнейшем они могут быть уже направлены на отрытый рынок или найти рабочее место.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-31

Государство идет навстречу тем предприятиям и организациям, которые трудоустраивают таких людей. К примеру, берет все затраты на себя для организации рабочего места, предусмотрен ряд льгот.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-34

Виктор Пралич, корреспондент:
В последние годы активно развивается такое направление политики занятости как переселение безработных семей на новое место жительства с трудоустройством. Только в 2020 году в северном регионе таким предложением воспользовались 27 семей.

«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание-37

Сегодня ситуация на рынке труда в регионе, как и во всей стране, стабильна. По-прежнему не хватает рабочих рук швей, водителей, продавцов, инженеров. А найти работу можно сейчас и благодаря электронным ярмаркам вакансий. Было бы желание.

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# Государственная политика в области занятости # общество # Виктор Пралич # Фотофакт

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