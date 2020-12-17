«Здорово, что у нас есть возможность так легко всё это осуществить». Вот как в Беларуси помогают найти своё призвание

Новости Беларуси. Трудоустройство – вопрос, который в любое время не теряет актуальность в современном обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-особенному звучит эта тема сегодня не только в нашей стране, но и в мире, охваченном пандемией коронавируса. На фоне COVID-19 многие страны столкнулись с неспособностью обеспечить работой граждан и даже намеренным увольнением сотрудников. Причины разные, но итог один: человек остается за бортом участия в экономике своей страны.

В Беларуси «спасательной шлюпкой» служат центры занятости населения. Это госорганы, которые предоставляют различные варианты реализации себя – от трудоустройства до выделения финансовой поддержки на открытие своего бизнеса. В Витебской области с начала 2020 года благодаря центру занятости нашли работу почти 15 тысяч человек. Из них почти половина имели статус безработных. Как на деле работает такая поддержка, узнал Виктор Пралич.

Обеспечение эффективной занятости населения играет важнейшую роль в реализации социальной политики нашего государства. Человек работающий удовлетворяет не только свои нужды, но и участвует в финансировании важнейших сфер для жизни. Медицина, образование – список можно продолжать. Поэтому приоритет любого государства – трудоустройство.

Инга Глушонок, замначальника управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Витебского облисполкома:

Для этого в области предпринимаются всевозможные меры активной политики занятости: способствуем трудоустройству на постоянную работу, содействуем в поиске, способствуем организации предпринимательской, ремесленной деятельности. Причем оказывается существенная финансовая поддержка в виде субсидий безработным, оказывается содействие в написании и защите бизнес-плана и проекта. Обязательно мы рассматриваем вопрос обучения граждан профессиям, которые востребованы.

Найти работу сегодня в нашей стране не составляет большого труда. Для тех, кто ищет. Центры занятости готовы предоставить не только место работы, но и переобучить на новую специальность и даже помочь открыть свое дело. Деньги государство даст.

Еще год назад в это не верила Алина Путова, владелица зала по йоге. Работая преподавателем в этой сфере, вдохновилась настолько, что решила открыть собственную студию. Обратилась в центр занятости и буквально за пару месяцев из безработной стала бизнес-леди.

Алина Путова, владелица студии:

Мы написали бизнес-план, мы его защитили в центре занятости. И уже через день-два у нас были деньги на счету. В «Беларусбанке» открывался счет. В студию купить на эту большую сумму (выделяется 1 200 долларов – безвозвратные средства) мебель и немножко инвентаря. Здорово, что у нас есть возможность так легко все это осуществить. Это абсолютно реально.

Особое внимание со стороны государства уделяется и людям с ограниченными возможностями. Они также хотят трудиться и быть полезными обществу. Конечно, сфера деятельности для них не так велика, но все же в стороне они не остаются. Юлия Фрол в последние 20 лет ушла с головой в общественную и спортивную деятельность. А с мая 2020 года проходит трудовую адаптацию при территориальном центре социального обслуживания Первомайского района Витебска. Работает операторам копировальной машины. Так же устроилась через центр занятости. Спорт, а у Юлии 100 медалей в разных видах, теперь только по выходным. Будни – исключительно работе.

Юлия Фрол, оператор копировальной техники при ТЦСО Первомайского района Витебска:

Вы знаете, появилась ответственность. Потому что на работу надо приходить, не опаздывать. Ты работаешь семь часов. Приходишь к восьми. Пока ребенка в школу отправишь, придешь сюда. И уже вечером приходишь домой с таким наслаждением, что ты работал. И уже хочется отдохнуть.

В Витебской области большую роль играет действующая программа по адаптации людей с инвалидностью к трудовой деятельности. Это первая ступенька в их карьере.

Яна Шляхто, завотделением дневного пребывания для инвалидов ТЦСО Первомайского района Витебска:

Люди в первую очередь, скажем так, социализируются. Так как длительный период времени в связи с тем, что была установлена группа инвалидности и люди были не заняты, утратили профессиональные навыки и социальные контакты, на данных рабочих местах они восстанавливают эти утраченные навыки. В дальнейшем они могут быть уже направлены на отрытый рынок или найти рабочее место.

Государство идет навстречу тем предприятиям и организациям, которые трудоустраивают таких людей. К примеру, берет все затраты на себя для организации рабочего места, предусмотрен ряд льгот.