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Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки

17 декабря 2020 17:42
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Новости Беларуси. Имя Динары Алимбековой вот уже вторую неделю не сходит с первых полос спортивных изданий. После «золотого» успеха в спринте белоруска завоевала еще и серебряную медаль на этапе Кубка мира в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-1

На родине Динары, в Чаусах, ее успеху особенно рады в родной спортивной школе олимпийского резерва. Мы отправились туда, чтобы найти ответы на вопросы: а правда ли, что у Динары есть юный двойник и как готовят будущих чемпионов? Репортаж Юлии Мычки.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-4

Виолетта Пшеничная, учащаяся Чаусской детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Я пришла первый день в школу, и мне все говорили, что вот, Динара маленькая, дочка Динары. И я смотрела ее по телевизору, кубок третий как она выигрывала, и у нее улыбка как у меня. Я хочу стать как Динара Алимбекова. И, может, мне повезет в спорте.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-7

Юная биатлонистка Виолетта Пшеничная внешне очень похожа на маленькую Динару Алимбекову. Тренерский состав шутит, что новая Алимбекова в чаусской школе олимпийского резерва – это знак судьбы: здесь воспитают еще не одного именитого спортсмена. Последние две недели разговоры тут только о выпускнице и ее победах декабря.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-10

Милана Стесева, учащаяся Чаусской детско-юношеской школы олимпийского резерва:
Динара Алимбекова для каждого ребенка в школе – это кумир, потому что она шла к своей цели и дошла. И каждый ребенок может получить то, чего он хочет. Второе дыхание открывается после первой победы. Даже если она маленькая, все равно хочется дальше идти.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-13

Братья Гончаровы спешат на тренировку. После очередной победы Алимбековой спортивного азарта у близнецов стало еще больше. Каждая победа землячки для маленьких биатлонистов – личный стимул. К тому же Динара может и лично поделиться спортивными секретами, ведь в стенах родной школы она частый гость.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-16

Дмитрий и Максим Гончаровы, учащиеся Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва: 
Первого сентября к нам приезжала Динара Алимбекова и пожелала такого же успеха, как у нее. Чтобы не сдавались на достигнутом, чтобы все было хорошо, тренировались и никогда не сдавались.

Мы с Максимом занимаемся здесь уже вторую четверть. Нам немного сложно, но чувствуем, что станем спортсменами Беларуси.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-19

Биографию Динары Алимбековой в чаусской спортивной школе может пересказать любой. Она встала на лыжи в 11 лет. Одновременно занималась танцами и музыкой, но спорт взял верх. В победах Динары родные преподаватели видят не спортивный фарт, а много работы и невероятное упорство. Сегодня тренер-преподаватель по биатлону, а когда-то одноклассница Динары Кристина Хомченко в формуле спортивного успеха на первое место ставит характер.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-22

Кристина Хомченко, тренер-преподаватель по биатлону Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:
Здесь должна быть совокупность. Физическая подготовка, естественно, важна, но без характера, без спортивной целеустремленности мало чего добьешься.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-25

После того как Динара Алимбекова ушла из школы олимпийского резерва в большой спорт, здесь многое изменилось. После паузы длиной в почти 10 лет в 2020 году на базе школы достроили биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и биатлонным стрельбищем. Единственное, чего не хватает биатлонистам этой зимой для полноценных тренировок, так это мороза и снега.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-28

Юлия Мычка, корреспондент:
Бесснежная зима для биатлонистов большая проблема. Пока снега нет, юные спортсмены оттачивают стрельбу.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-31

Даша и Маша Борисенко приехали в школу из соседней деревни Благовичи. У них две силовые тренировки в день. Сейчас все идет по плану, а еще прошлой зимой девчонки чуть не расстались с биатлоном навсегда.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-34

Мария Борисенко, учащаяся Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва: 
Сначала было сложно, мы скучали по брату, по маме. У меня есть уже две победы, здесь были соревнования: спринтерская и обыкновенная.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-37

Из ребят, которые приходят в спортивную школу, до выпускного бала дотягивают чуть больше половины. Посвятить целиком себя спорту под силу не каждому. Тренировки по расписанию, режим и еще один интересный момент – отсутствие мобильных телефонов. Их выдают только после второй тренировки. Для обычного современного ребенка даже это чуть ли не стресс.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-40

Александр Дорофеев, директор Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:
Вот представьте: все дети – каникулы, свободное время, а наши дети – постоянно тренировки, пашут, пашут, пашут. И многие ломаются, когда видят, что мальчики там с девочками гуляют, а тут одно и тоже: тренировка, тренировка. Этот период если они выдерживают, то дальше будет легче.

Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки-43

К концу году биатлонисты ждут снежную пушку. Если зима будет без снега, в минусовую погоду трассу смогут покрывать искусственным. Ведь без снежных тренировок до золотых медалей не доедешь.

# Белорусские спортсмены # общество # Динара Алимбекова-Смольская # Юлия Мычка # Фотофакт

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