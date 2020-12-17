Что говорят о Динаре Алимбековой в Чаусах и правда ли, что у неё есть двойник? Съездили на родину чемпионки

Новости Беларуси. Имя Динары Алимбековой вот уже вторую неделю не сходит с первых полос спортивных изданий. После «золотого» успеха в спринте белоруска завоевала еще и серебряную медаль на этапе Кубка мира в Австрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На родине Динары, в Чаусах, ее успеху особенно рады в родной спортивной школе олимпийского резерва. Мы отправились туда, чтобы найти ответы на вопросы: а правда ли, что у Динары есть юный двойник и как готовят будущих чемпионов? Репортаж Юлии Мычки.

Виолетта Пшеничная, учащаяся Чаусской детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Я пришла первый день в школу, и мне все говорили, что вот, Динара маленькая, дочка Динары. И я смотрела ее по телевизору, кубок третий как она выигрывала, и у нее улыбка как у меня. Я хочу стать как Динара Алимбекова. И, может, мне повезет в спорте.

Юная биатлонистка Виолетта Пшеничная внешне очень похожа на маленькую Динару Алимбекову. Тренерский состав шутит, что новая Алимбекова в чаусской школе олимпийского резерва – это знак судьбы: здесь воспитают еще не одного именитого спортсмена. Последние две недели разговоры тут только о выпускнице и ее победах декабря.

Милана Стесева, учащаяся Чаусской детско-юношеской школы олимпийского резерва:

Динара Алимбекова для каждого ребенка в школе – это кумир, потому что она шла к своей цели и дошла. И каждый ребенок может получить то, чего он хочет. Второе дыхание открывается после первой победы. Даже если она маленькая, все равно хочется дальше идти.

Братья Гончаровы спешат на тренировку. После очередной победы Алимбековой спортивного азарта у близнецов стало еще больше. Каждая победа землячки для маленьких биатлонистов – личный стимул. К тому же Динара может и лично поделиться спортивными секретами, ведь в стенах родной школы она частый гость.

Дмитрий и Максим Гончаровы, учащиеся Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:

Первого сентября к нам приезжала Динара Алимбекова и пожелала такого же успеха, как у нее. Чтобы не сдавались на достигнутом, чтобы все было хорошо, тренировались и никогда не сдавались. Мы с Максимом занимаемся здесь уже вторую четверть. Нам немного сложно, но чувствуем, что станем спортсменами Беларуси.

Биографию Динары Алимбековой в чаусской спортивной школе может пересказать любой. Она встала на лыжи в 11 лет. Одновременно занималась танцами и музыкой, но спорт взял верх. В победах Динары родные преподаватели видят не спортивный фарт, а много работы и невероятное упорство. Сегодня тренер-преподаватель по биатлону, а когда-то одноклассница Динары Кристина Хомченко в формуле спортивного успеха на первое место ставит характер.

Кристина Хомченко, тренер-преподаватель по биатлону Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:

Здесь должна быть совокупность. Физическая подготовка, естественно, важна, но без характера, без спортивной целеустремленности мало чего добьешься.

После того как Динара Алимбекова ушла из школы олимпийского резерва в большой спорт, здесь многое изменилось. После паузы длиной в почти 10 лет в 2020 году на базе школы достроили биатлонный комплекс с лыжероллерной трассой и биатлонным стрельбищем. Единственное, чего не хватает биатлонистам этой зимой для полноценных тренировок, так это мороза и снега.

Юлия Мычка, корреспондент:

Бесснежная зима для биатлонистов большая проблема. Пока снега нет, юные спортсмены оттачивают стрельбу.

Даша и Маша Борисенко приехали в школу из соседней деревни Благовичи. У них две силовые тренировки в день. Сейчас все идет по плану, а еще прошлой зимой девчонки чуть не расстались с биатлоном навсегда.

Мария Борисенко, учащаяся Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:

Сначала было сложно, мы скучали по брату, по маме. У меня есть уже две победы, здесь были соревнования: спринтерская и обыкновенная.

Из ребят, которые приходят в спортивную школу, до выпускного бала дотягивают чуть больше половины. Посвятить целиком себя спорту под силу не каждому. Тренировки по расписанию, режим и еще один интересный момент – отсутствие мобильных телефонов. Их выдают только после второй тренировки. Для обычного современного ребенка даже это чуть ли не стресс.

Александр Дорофеев, директор Чаусской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва:

Вот представьте: все дети – каникулы, свободное время, а наши дети – постоянно тренировки, пашут, пашут, пашут. И многие ломаются, когда видят, что мальчики там с девочками гуляют, а тут одно и тоже: тренировка, тренировка. Этот период если они выдерживают, то дальше будет легче.