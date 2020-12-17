Братья прошли все инстанции, но помогли им только в Совете Республики. Как исправляли ошибку чиновников 30-летней давности
Новости Беларуси. В день, когда Владимир Марков с братом шли на прием граждан в Совет Республики, они, в принципе, уже ни на что не рассчитывали. Позади были уже десятки инстанций, которые так и не дали ответ, как им быть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но все-таки надежда на решение проблемы теплилась. О всех жизненных перипетиях просят не рассказывать – слишком личное. Началась история три десятка лет назад. Тогда у братьев была квартира. В силу стечения обстоятельств они остались без права на жилье. Взамен собственной трешки им предоставили квартиру из государственного фонда. Братья обратились с просьбой дать им возможность выкупить квадратные метры (ведь по сути продать или купить социальное жилье невозможно). Но и не по своей же вине они утратили право владения собственной квартирой.
О проблеме Марковы рассказали во время приема граждан председателю верхней палаты Совета Республики Наталье Кочановой и не ожидали такого подхода со стороны чиновников.
Владимир Марков:
Вопросы разноплановые, люди же приходят с разными проблемами. Но не было такого, чтобы как-то формально кого-то выслушали, посидели чисто для галочки.
Ответ Марковым дали не сразу. Вопрос требовал тщательного изучения.
Владимир Марков:
Буквально через пару недель нам звонили из Совета Республики. Вопрос был на контроле. Потом, буквально, может быть, месяц с приема, тоже был контрольный звонок, что вопрос остается на контроле, он прорабатывается, решается. И потом, скажу вам больше, Наталья Ивановна сама позвонила и сказала, что наш вопрос полностью рассмотрен. Разобрались. Все довольны, потому что все-таки это жилищный вопрос.
Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те годы – это 90-е годы. Когда подняли все документы, подноготную всю от начала до конца здесь вот изучали, мы увидели, что здесь была допущена безалаберность, ошибка и бесконтрольность одного из районов Минска. Дети потеряли жилье от того, что чиновники невнимательно отнеслись к этому вопросу.
Мы подготовили докладную записку, доложили Наталье Ивановне. Наталья Ивановна доложила главе государства, и появилось распоряжение главы государства. Эта семья – два брата, у них уже семьи – имеет право выкупить данную квартиру. Восстановили ту истинную справедливость и то невнимание, которое было 20-30 лет тому назад сделано.