Братья прошли все инстанции, но помогли им только в Совете Республики. Как исправляли ошибку чиновников 30-летней давности

Новости Беларуси. В день, когда Владимир Марков с братом шли на прием граждан в Совет Республики, они, в принципе, уже ни на что не рассчитывали. Позади были уже десятки инстанций, которые так и не дали ответ, как им быть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но все-таки надежда на решение проблемы теплилась. О всех жизненных перипетиях просят не рассказывать – слишком личное. Началась история три десятка лет назад. Тогда у братьев была квартира. В силу стечения обстоятельств они остались без права на жилье. Взамен собственной трешки им предоставили квартиру из государственного фонда. Братья обратились с просьбой дать им возможность выкупить квадратные метры (ведь по сути продать или купить социальное жилье невозможно). Но и не по своей же вине они утратили право владения собственной квартирой.

О проблеме Марковы рассказали во время приема граждан председателю верхней палаты Совета Республики Наталье Кочановой и не ожидали такого подхода со стороны чиновников.

Владимир Марков:

Вопросы разноплановые, люди же приходят с разными проблемами. Но не было такого, чтобы как-то формально кого-то выслушали, посидели чисто для галочки. Ответ Марковым дали не сразу. Вопрос требовал тщательного изучения.

Владимир Марков:

Буквально через пару недель нам звонили из Совета Республики. Вопрос был на контроле. Потом, буквально, может быть, месяц с приема, тоже был контрольный звонок, что вопрос остается на контроле, он прорабатывается, решается. И потом, скажу вам больше, Наталья Ивановна сама позвонила и сказала, что наш вопрос полностью рассмотрен. Разобрались. Все довольны, потому что все-таки это жилищный вопрос.