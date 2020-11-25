Сергей Рачков: мы очень тщательно прорабатываем абсолютно все обращения граждан

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы очень внимательно и тщательно прорабатываем абсолютно все обращения. Вот сегодня у меня был прием по личным вопросам. На приеме был гражданин, который интересуется тематикой строительства Белорусской атомной электростанции. Гражданин как эксперт в этой области – он кандидат технических наук – высказал ряд предложений, своих суждений насчет строительства и перспектив ядерной энергетики. Мы внимательно его выслушали и еще более глубоко изучим его предложения, направим в соответствующие заинтересованные организации, компетентные организации и подготовим ему соответствующий ответ.