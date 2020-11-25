Прямой эфир

Сергей Рачков: мы очень тщательно прорабатываем абсолютно все обращения граждан

25 ноября 2020 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Совете Республики продолжаются приемы граждан. Так, в Минске его провел председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рачков: мы очень тщательно прорабатываем абсолютно все обращения граждан-1

Обращения, порой выходящие за рамки компетенций комиссии, касались благоустройства и ремонта дорог, медицины, благотворительной помощи учебным учреждениям. Вместе с тем решения были найдены по всем вопросам.

Отметим, за 9 месяцев 2020 года в верхнюю палату парламента поступило более 3 000 обращений граждан.

Сергей Рачков: мы очень тщательно прорабатываем абсолютно все обращения граждан-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы очень внимательно и тщательно прорабатываем абсолютно все обращения. Вот сегодня у меня был прием по личным вопросам. На приеме был гражданин, который интересуется тематикой строительства Белорусской атомной электростанции. Гражданин как эксперт в этой области он кандидат технических наук высказал ряд предложений, своих суждений насчет строительства и перспектив ядерной энергетики. Мы внимательно его выслушали и еще более глубоко изучим его предложения, направим в соответствующие заинтересованные организации, компетентные организации и подготовим ему соответствующий ответ.

Сергей Рачков: мы очень тщательно прорабатываем абсолютно все обращения граждан-7

Такой прямой диалог для граждан – возможность получить помощь в разрешении спорных или сложных вопросов, а для чиновников – эффективный инструмент мониторинга работы местной власти.

# Прием граждан # общество # Сергей Рачков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы сегодня должны организовать диалог». Какие вопросы решают в общественных приёмных?
25 ноября 2020 13:36

«Мы сегодня должны организовать диалог». Какие вопросы решают в общественных приёмных?

«С нетерпением ждали, когда дочь сюда придёт». В Славгороде открылся детский сад на 75 мест
25 ноября 2020 12:50

«С нетерпением ждали, когда дочь сюда придёт». В Славгороде открылся детский сад на 75 мест

Препарат «Актемра» для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусом передан в больницы Беларуси
25 ноября 2020 12:21

Препарат «Актемра» для лечения тяжёлых пациентов с коронавирусом передан в больницы Беларуси