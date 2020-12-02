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«Совершенствовать всегда нужно любую сферу». Как в Минске работают общественные приёмные

02 декабря 2020 18:44
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Новости Беларуси. В Минске продолжают работу общественные приемные, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Очередная встреча прошла во Фрунзенском районе.

«Совершенствовать всегда нужно любую сферу». Как в Минске работают общественные приёмные-1

На вопросы и предложения жителей ответил глава районной администрации Сергей Шкруднев. На приеме обсуждали вопросы социальной сферы, в частности, образования. Одна из инициатив – повышение статуса учреждений среднего специального образования, профориентация учеников старших классов и возможность предоставления индивидуального обучения.

«Совершенствовать всегда нужно любую сферу». Как в Минске работают общественные приёмные-4

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:
Совершенствовать всегда нужно любую сферу, в том числе и образование. Поэтому те предложения, которые поступают – и престиж учителя или, будем говорить, профессии учителя, и участие родителей в воспитании, участие в том числе школы в совместном воспитании, то есть диалога совместного со школой – это тоже, конечно, должно присутствовать в диалоговых площадках, на таких общественных приемных. Конечно, мы эти вопросы будем рассматривать. В дальнейшем предложения будут выработаны, будут внесены уже на городскую площадку.

«Совершенствовать всегда нужно любую сферу». Как в Минске работают общественные приёмные-7

Все озвученные предложения соберут в единый документ, который затем передадут на рассмотрение заинтересованным ведомствам. Самые актуальные инициативы обсудят на Всебелорусском народном собрании.

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# Прием граждан # общество # Сергей Шкруднев # Фотофакт

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