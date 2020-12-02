«Совершенствовать всегда нужно любую сферу». Как в Минске работают общественные приёмные

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района:

Совершенствовать всегда нужно любую сферу, в том числе и образование. Поэтому те предложения, которые поступают – и престиж учителя или, будем говорить, профессии учителя, и участие родителей в воспитании, участие в том числе школы в совместном воспитании, то есть диалога совместного со школой – это тоже, конечно, должно присутствовать в диалоговых площадках, на таких общественных приемных. Конечно, мы эти вопросы будем рассматривать. В дальнейшем предложения будут выработаны, будут внесены уже на городскую площадку.