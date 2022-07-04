«Немножко другие эмоции». Чем артистам Большого театра запомнился фестиваль в Несвиже?

Новости Беларуси. Сложнее всего адаптироваться к сцене под открытым небом было артистам балета, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. На этот раз давать решили «Бахчисарайский фонтан». Если за кулисами в качестве шуточной разминки вместо балетного станка пригодился реквизит из оперы, то миниатюрная балерина Людмила Хитрова призналась, что на сцене под открытым небом значение имеет даже сила ветра.

Людмила Хитрова, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это очень необычно. Мы привыкли к таким тепличным условиям, можно сказать. В театре мы знаем каждую кулису, каждый метр. Мы знаем, сколько шагов нужно сделать, чтобы дойти до определенной точки. Здесь своеобразный выход из зоны комфорта для нас – это первое. А во-вторых, это очень атмосферно. Я всегда жду этот фестиваль с нетерпением, потому что здесь особая обстановка и, мне кажется, это что-то магическое, чарующее – танцевать во дворе этого замка прекрасного. Я очень люблю этот фестиваль.

Новый балетмейстер Большого Игорь Колб раньше бывал в Несвиже лишь как турист. Сейчас внимательно следил не только за тем, чтобы каждое движение на пуантах было идеальным, но и за оформлением сцены под стать исторической локации.

Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси:

Имея уже опыт подобного участия как артист и в Кракове, и в Михайловском замке в Петербурге, когда устраивались подобные вечера. Это создает атмосферу какого-то единения и возможности воссоздания, которые предоставляет нам Несвиж. Идеально списанный портик сценического пространства в архитектурный ансамбль Несвижского замка создает атмосферу, как будто мы переносимся в то время в бальный зал, когда играет оркестр и создается перенос во времени. Публика, которая к нам приходит, имеет возможность видеть все вживую, в реальности.

Место проведения действительно обязывает к тщательному подбору репертуара. За 12 лет программа ни разу не повторялась. На этот раз десять оригинальных представлений – своеобразный рекорд.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

Это очень сложно, потому что театр запрограммирован на высокое искусство. А здесь мы пытаемся адаптировать его в новых условиях. Я надеюсь, что нам это удастся. Мы все рады, что мы здесь, в этом замечательном замке, где все пахнет искусством, где запах дурманящий: цветы, парк невероятный, дворцовый комплекс. Все едут сюда с удовольствием. Программа каждый год разная, поэтому она будет всегда интересная.

Дань традициям с княжеским размахом. И как же в финальном концерте без знаменитой четы Радзивиллов, при которых в Несвижской резиденции процветало театральное искусство? В образе легендарной Франциски Урсуллы – блистательная прима Ольга Гайко. Номера – самые яркие из спектаклей афиши Большого. Вот и самая известная исполнительница леди Макбет. Народная артистка Нина Шарубина еще не пропустила ни одного фестиваля в Несвиже. Яна Шипко, корреспондент:

Комфортно ли вам так выступать?

Нина Шарубина, народная артистка Беларуси:

Вы знаете, комфортно. Во-первых, я бы сказала, что это мини-гастроли. Потому что есть ребята, которые все три дня здесь находятся, концерты. Принимала участие в прекрасном концерте «Сярод шумнага балю». Сейчас гала-концерт. Вообще, я считаю, каждый выезд, большой или небольшой – это всегда какие-то впечатления свежие, новые. Для нас это такой маленький праздник. Я очень надеюсь, что для зрителей, которые приходят на наши концерты в рамках фестиваля, тоже праздник. В импровизированном партере на тысячу мест ни одного свободного места. Неизменный аншлаг сопровождал все представления в рамках фестиваля.

Раиса Хвир, жительница Несвижа:

Я жыву ў Нясвіжы. І я лічу, што для гараджан гэта добры падарунак. Вялікі тэатр Беларусі – гэта, як кажуць цяпер, брэнд, слова, павага, артысты-прафесіяналы. Нам вельмі прыемна, што мы можам прыйсці і паглядзець іх тут, на свежым паветры ў нашым замку славутым. Я лічу, што ўсе рады. Прыязджаюць людзі з розных гарадоў. Загадзя купляюць білеты. А мы ганарымся, што ў нашым горадзе ўсё гэта адбываецца. Што мне ўрэзалася ў памяць, я была на оперы «Яўгеній Анегін». Не заўсёды ўдаецца прыйсці паглядзець, але добра, што ці адзін, ці другі спектакль паглядзіш.

Повезло камерной аудитории театрального зала. В финальный день фестиваля меломаны заслушивались культовыми мелодиями в исполнении виртуозных музыкантов – лауреатов международных конкурсов.