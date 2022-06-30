Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?

Раз в году Большой театр меняет привычные подмостки на дворцовые декорации. Для ценителей высокого искусства это настоящий подарок. Помимо того, что шедеврам классики под стать такой антураж, это еще и дань традициям. Ведь именно в Несвиже зародилось театральное искусство, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Еще в середине XVIII века здесь действовал первый на белорусских землях придворный театр.

Оказывается, формат open air был известен задолго до того, как его облюбовали рокеры и хиппи. И прародители его – именно классики. Взять хотя бы сюиту Генделя, которая должна была служить музыкальным фоном для прогулок королевского двора на открытом воздухе, или Арену ди Верона в Италии, где оперы Верди звучали еще с 1913-го года.

В Беларуси уникальный театральный фестиваль неслучайно прописался в резиденции могущественного рода Радзивиллов. «У Нясвіжы як у Парыжы», говорят местные. Ведь именно Несвиж – колыбель белорусского театрального искусства. Законодательницей моды на театр была сама княгиня Франциска Урсула Радзивилл.

Яна Шипко, корреспондент:

Преобладало в репертуаре творчество самой несвижской Сапфо, как называли Франциска Урсула Радзивилл. С ее премьерной постановки «Остроумная любовь» в 1746 году и берет начало история придворного театра Радзивиллов. Если поначалу спектакли проходили прямо в зеленом театре под открытым небом на так называемых театральных полянах, то вскоре был построен специальный камеди-хаус с подвижной сценой. Вы можете видеть в миниатюре, насколько технически прогрессивная она была на то время. Сидя в зале, зрители могли услышать шум волн, воды и ветра. Все звуковые и визуальные спецэффекты создавали подобные театральные машины. Давайте попробуем послушать звук дождя. Можно даже регулировать интенсивность, чем не 5D-кинотеатр того времени?

Придворный театр Франциски Урсулы Радзивилл просуществовал 50 лет. Она не только писала пьесы подобно греческой Сапфо, но и делала эскизы и даже играла на сцене. Сюжеты были завуалированным месседжем супругу Михаилу Казимиру, по прозвищу Рыбонька. Так он обращался к большинству представительниц прекрасного пола. Франциска Урсула вместо сцен ревности предпочитала с большой сцены доносить любимому супругу смысл семейных ценностей и верности. Как бы там ни было, княгиня вошла в историю как одна из первых женщин-писательниц и основательница белорусской драматургии. Концерт в костёле Божьего Тела. Какая духовная музыка звучала в рамках театрального фестиваля в Несвиже? Подробнее здесь.