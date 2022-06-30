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Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?

30 июня 2022 08:25
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Раз в году Большой театр меняет привычные подмостки на дворцовые декорации. Для ценителей высокого искусства это настоящий подарок. Помимо того, что шедеврам классики под стать такой антураж, это еще и дань традициям. Ведь именно в Несвиже зародилось театральное искусство, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Еще в середине XVIII века здесь действовал первый на белорусских землях придворный театр.

Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?-1

Оказывается, формат open air был известен задолго до того, как его облюбовали рокеры и хиппи. И прародители его – именно классики. Взять хотя бы сюиту Генделя, которая должна была служить музыкальным фоном для прогулок королевского двора на открытом воздухе, или Арену ди Верона в Италии, где оперы Верди звучали еще с 1913-го года.

Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?-4

В Беларуси уникальный театральный фестиваль неслучайно прописался в резиденции могущественного рода Радзивиллов. «У Нясвіжы як у Парыжы», говорят местные. Ведь именно Несвиж – колыбель белорусского театрального искусства. Законодательницей моды на театр была сама княгиня Франциска Урсула Радзивилл.

Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?-7

Яна Шипко, корреспондент:
Преобладало в репертуаре творчество самой несвижской Сапфо, как называли Франциска Урсула Радзивилл. С ее премьерной постановки «Остроумная любовь» в 1746 году и берет начало история придворного театра Радзивиллов. Если поначалу спектакли проходили прямо в зеленом театре под открытым небом на так называемых театральных полянах, то вскоре был построен специальный камеди-хаус с подвижной сценой. Вы можете видеть в миниатюре, насколько технически прогрессивная она была на то время. Сидя в зале, зрители могли услышать шум волн, воды и ветра. Все звуковые и визуальные спецэффекты создавали подобные театральные машины. Давайте попробуем послушать звук дождя. Можно даже регулировать интенсивность, чем не 5Dинотеатр того времени?

Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?-10

Придворный театр Франциски Урсулы Радзивилл просуществовал 50 лет. Она не только писала пьесы подобно греческой Сапфо, но и делала эскизы и даже играла на сцене. Сюжеты были завуалированным месседжем супругу Михаилу Казимиру, по прозвищу Рыбонька. Так он обращался к большинству представительниц прекрасного пола. Франциска Урсула вместо сцен ревности предпочитала с большой сцены доносить любимому супругу смысл семейных ценностей и верности. Как бы там ни было, княгиня вошла в историю как одна из первых женщин-писательниц и основательница белорусской драматургии.

Концерт в костёле Божьего Тела. Какая духовная музыка звучала в рамках театрального фестиваля в Несвиже? Подробнее здесь

Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра?-13

Дмитрий Ященко, директор Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
Вы помните, несколько лет назад, когда случилась общая пандемия, несвижане и гости города Несвиж почувствовали вакуум культурный. Фестиваль мы на время прекратили, а людям-то хочется зрелищ, хочется почувствовать прекрасную музыку, хочется находиться в залах под открытым небом в историческом месте с красивым антуражем. Поэтому, когда фестиваль вернулся, я беседовал с многими посетителями, они в восторге. Хочу прокомментировать, уважаемая генеральный директор Большого театра Екатерина Николаевна Дулова озвучила, что на сегодняшний фестиваль проданы билеты зрителям из 20 стран мира. Это говорит о популярности нашего фестиваля.

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество # Яна Шипко # Дмитрий Ященко # Франциска Урсула Радзивилл # Михаил Казимир Радзивилл # Фотофакт

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