«Мы ездим каждый год». Почему зрителям нравится фестиваль Большого театра в Несвижском замке?

Для Большого театра это не обычный выезд на гастроли. Солисты оперы, балета, хора, музыканты оркестра, актеры миманса, декораторы, костюмеры, гримеры и многие другие. Всего 420 человек – большая часть коллектива – одновременно находятся в Несвиже ради организации эффектного действа, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Это настоящее событие. Знаете, когда театр гудит. Гудит от сборов, от эмоций, от каких-то разговоров по поводу того, что нужно не забыть, о чем нужно подумать, кто едет в первую очередь, кто едет потом. Потому что, вы же понимаете, что здесь есть и особого рода логистика. Мне высылаются специальные фотографии, где показывается, как расставлены стулья, что неужели действительно тысяча человек смогут приобщиться к этому искусству. Поэтому театр находится на настоящем подъеме, когда есть возможность этого единения. Мне кажется, что это очень важно.

Мария Галкина, солистка оперы Большого театра Беларуси:

Кочевая жизнь, у нее есть своя радость, потому что это новые люди, новая публика, новые эмоции. Ты даришь частичку себя, ты видишь отклик у этих людей, ты получаешь обратную душевную эмоцию. У тебя появляются новые друзья, новые союзники, расширяется репертуар и появляются новые проекты в дальнейшем. Поэтому счастье, радость, когда мы можем куда-то уехать и поделиться нашим творчеством.

В итоге уже в 12-й раз сам замок становится архитектурным закулисьем под стать классическому репертуару, а внутренний двор резиденции – сценой. Ставила спектакли для супруга. Какая известная белоруска стала основательницей белорусского театра? Подробнее здесь.

Людмила Витко, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Несвижского райисполкома:

Это наш бренд, это наша визитная карточка. И мы, несвижане, гордимся тем, что у нас есть такой замечательный проект, фестиваль, который позволяет еще больше быть известным нашему городу. Мы очень рады тому, что история продолжается, что она нашла свое отражение в современном мире. Мы уверены, что данный проект будет еще много-много лет радовать не только несвижан, но и всех гостей нашего города.

Устоять перед магией атмосферного фестиваля не могут даже далекие от театрального искусства зрители. Многие, оказавшись здесь однажды, стремятся приехать на следующий год. А для заядлых театралов такой формат – и вовсе глоток свежего воздуха.

Это своеобразная традиция. Мы ездим каждый год практически с самого основания этого мероприятия. Ни разу не пропускали. Очень интересно, разные оперы и впервые балет. Так что мы в предвкушении. Конечно же, смотрели этот балет однажды лет пять или семь назад в оперном театре, а сейчас впервые в Несвижском замке.

Мы очень рады. Атмосфера великолепная. Я думаю, спектакль должен превзойти все наши ожидания. И мы надеемся на прекрасную погоду. Мы изучали программу дня три, все запоминали. Я как бахчисарайский фонтан, как будто сам уже там был.

Мы уже третий раз приезжаем из Москвы. Очень атмосферно, здорово, что Большой театр делает такие превосходные вечера. Поэтому мы уже не в первый раз имеем такое счастье наслаждаться классической музыкой под открытым небом и в интерьерах такого прекрасного замка.