«Огромные перспективы». Как выпускники Военной академии видят своё будущее?

Новости Беларуси. На проспекте Независимости расположены знаковые объекты нашей страны. Через эти символы мы исследуем достижения суверенной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Омельченко, выпускник Военной академии:

Выпуск для каждого курсанта – одно из самых долгожданных событий в жизни, которое запоминается на всю жизнь. Я смотрю позитивно на свое будущее. Передо мной открываются огромные перспективы для дальнейшего развития, поэтому только положительные эмоции наполняют меня в этот день.