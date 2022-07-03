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«Огромные перспективы». Как выпускники Военной академии видят своё будущее?

03 июля 2022 21:40
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Новости Беларуси. На проспекте Независимости расположены знаковые объекты нашей страны. Через эти символы мы исследуем достижения суверенной Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Огромные перспективы». Как выпускники Военной академии видят своё будущее?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Надежный тыл нашей независимости обеспечивает Военная академия. Буквально на днях 470 ее выпускников пополнили офицерский корпус страны.

«Огромные перспективы». Как выпускники Военной академии видят своё будущее?-4

Александр Омельченко, выпускник Военной академии:
Выпуск для каждого курсанта – одно из самых долгожданных событий в жизни, которое запоминается на всю жизнь. Я смотрю позитивно на свое будущее. Передо мной открываются огромные перспективы для дальнейшего развития, поэтому только положительные эмоции наполняют меня в этот день.

«Огромные перспективы». Как выпускники Военной академии видят своё будущее?-7

Анастасия Ярощик-Корниенко:
Вот так на примере проспекта можно увидеть, как наша страна развивается, а километры независимости – это результат упорного труда белорусов.

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# Государственная политика # общество # Александр Омельченко # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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