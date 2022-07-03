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Поистине народный проект. Сколько книг хранится в Национальной библиотеке?

03 июля 2022 21:35
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Новости Беларуси. Анастасией Ярощик-Корниенко в программе «Неделя» исследовала путь, который наша страна прошла к свободе и независимости.  

Поистине народный проект. Сколько книг хранится в Национальной библиотеке?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:  
Национальная библиотека – символ современной Беларуси и нашего единства. Ее строительство стало поистине народным проектом. Собрание алмаза знаний сегодня – это около 9 миллионов экземпляров на 80 языках мира.  

Как материнский капитал помогает многодетным родителям, читайте здесь.  

# Библиотеки в Беларуси # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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