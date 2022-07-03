Поистине народный проект. Сколько книг хранится в Национальной библиотеке?

Новости Беларуси. Анастасией Ярощик-Корниенко в программе «Неделя» исследовала путь, который наша страна прошла к свободе и независимости.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Национальная библиотека – символ современной Беларуси и нашего единства. Ее строительство стало поистине народным проектом. Собрание алмаза знаний сегодня – это около 9 миллионов экземпляров на 80 языках мира.