Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек

Новости Беларуси. Настоящую сплоченность 3 июля продемонстрировали жители Полоцка. В День Независимости здесь прошла патриотическая акция «Навеки едины», которая собрала полтысячи патриотов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

От подножья Кургана Бессмертия «Клуб большого спорта» организовал велопробег. Его участниками стали несколько поколений белорусов – от 4 до 68 лет. Маршрут марафона прошел через древний Полоцк. Каждый километр дороги, которым проследовали велосипедисты, пропитан кровью и храбростью защитников и освободителей любимого города. Некоторые полочане присоединялись к колонне на улицах Полоцка. Каждому из участников на финише вручили памятные медали.

Наталья Бошлакова, жительница Полоцка:

Много коллективов, столько много людей. Все за Беларусь, конечно же. Прекрасный велопробег. Конечно, волнительно. Особенно на старте, чтобы не упасть, не зацепиться. Но мы все смогли, все преодолели. Замечательный велопробег

Юлия Болюдка, жительница Полоцка:

Мы всем коллективом, мы всегда рады участвовать. Мы всегда за. Очень нравится, хорошее настроение. Только очень жарко! А так все прекрасно. Все хорошо.