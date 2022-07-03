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Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек

03 июля 2022 21:40
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Новости Беларуси. Настоящую сплоченность 3 июля продемонстрировали жители Полоцка. В День Независимости здесь прошла патриотическая акция «Навеки едины», которая собрала полтысячи патриотов страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек-1

От подножья Кургана Бессмертия «Клуб большого спорта» организовал велопробег. Его участниками стали несколько поколений белорусов – от 4 до 68 лет. Маршрут марафона прошел через древний Полоцк. Каждый километр дороги, которым проследовали велосипедисты, пропитан кровью и храбростью защитников и освободителей любимого города. Некоторые полочане присоединялись к колонне на улицах Полоцка. Каждому из участников на финише вручили памятные медали.

Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек-4

Наталья Бошлакова, жительница Полоцка:
Много коллективов, столько много людей. Все за Беларусь, конечно же. Прекрасный велопробег. Конечно, волнительно. Особенно на старте, чтобы не упасть, не зацепиться. Но мы все смогли, все преодолели. Замечательный велопробег

Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек-7

Юлия Болюдка, жительница Полоцка:
Мы всем коллективом, мы всегда рады участвовать. Мы всегда за. Очень нравится, хорошее настроение. Только очень жарко! А так все прекрасно. Все хорошо.

Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек-10

Сергей Баклагин, помощник Управляющего делами Администрации Президента Беларуси:
Мы, белорусы, столкнулись в последнее время с серьезными проблемами – внешними, внутренними. Нам удалось их решить. Но если мы не будем вместе, если мы не объединимся вокруг одной цели, цель эта – защита нашего государства. Я сегодня с огромным удовольствием принял участие в этом мероприятии. Я благодарен всем жителям Полоцка, организаторам акции.

Велопробег по памятным местам войны. Акцию «Навеки едины» в Полоцке посетили более 500 человек-13

# День Независимости # общество # Наталья Бошлакова # Юлия Болюдка # Сергей Баклагин # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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