«Немцы объявили охоту на эту установку». Какое оружие долгое время внушало страх врагу во время войны

14 июля 1941 года под Оршей на немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.

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Огонь накрыл еще одну занятую врагом стратегическую позицию – переправу через реку Оршицу. 10 секунд хватило, чтобы уничтожить расположенную там военную технику и воинские подразделения.