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«Мер достаточно, никакой паники у нас нет». Какая ситуация на границе Беларуси в связи с коронавирусом

29 февраля 2020 10:52
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Новости Беларуси. В связи с распространением коронавируса на границах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики тщательно проверяют граждан, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией – в первую очередь, из Италии, Китая, Ирана и Южной Кореи.

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В большей степени проверка касается водителей международных рейсов и пассажиров туристических автобусов. Им измеряют температуру, спрашивают о самочувствии и берут специальные анализы. Каждый въезжающий из потенциально опасной страны заполняет анкету. Это необходимо, чтобы медики могли в дальнейшем отследить перемещения гражданина.

«Мер достаточно, никакой паники у нас нет». Какая ситуация на границе Беларуси в связи с коронавирусом-1

Анжела Воробей, заместитель главного врача Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

За последнюю смену на пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» у нас было таких 47 лиц, которые прибыли из Италии. Это дальнобойщики и другие граждане, туристы. Все они были здоровы. Все предпринимаемые меры мы осуществляем в своем штатном режиме, и, конечно же, этих мер достаточно, никакой паники у нас нет.

«Мер достаточно, никакой паники у нас нет». Какая ситуация на границе Беларуси в связи с коронавирусом-4

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# Коронавирус # общество # Анжела Воробей # Фотофакт

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