Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны

2 июля 1941 года. Из Москвы под покровом ночи в сторону Западного фронта навстречу отступающим войскам советской армии отправляется колонна. В ее составе – семь необычных грузовиков. Секретная разработка – новейшее оружие, не имеющее аналогов в мире.

Его реальная мощь – глубокая тайна даже для командира экспериментальной батареи полевой реактивной артиллерии Красной Армии капитана Ивана Флёрова. Два конструктора реактивного института прямо в пути обучают личный состав работе с неизвестным оружием. Через несколько дней им предстоит всерьез изменить расстановку сил на карте противостояния.

Из воспоминаний Александра Сергеевича Попова:

Бойцов отбирали очень строго: оружие считалось секретным. У нас была своя техчасть, медчасть, бензозаправка, кухня. Всего было семь боевых машин. К ним 50 грузовиков со снарядами и еще машин 100 в обозе. Занятия с бойцами мы с Шитовым проводили «на слух» – что-либо записывать запрещалось. «Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова Запрещалось также разговаривать с посторонними. Передвигалась колонна через лесной массив и только после захода солнца.

Станислав Ионис, заместитель председателя Совета ветеранов завода имени Коминтерна (Воронеж, Россия):

Днем нельзя, чтоб ее никто не видел, не рассекретил. Как и сейчас – допустим, те же самые ракетные части наши. Где есть секретное оружие, чтобы не было съемок, чтобы не было глаз посторонних. Поэтому она передвигалась только ночью.

Анна Сосновская, старший научный сотрудник мемориального музея Героя Советского Союза К. Заслонова (Орша, Беларусь):

Инженер Попов, который проводил подготовку солдат, он показывал им на каждой машине установленный ящик возле кабины шофера и предупреждал: «Ребята, вы не думайте, это не для инструментов водителя! Сюда будет закладываться взрывчатка, потому что это оружие ни в коем случае не должно попасть в руки врагу. Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Через несколько дней (6 июля) батарея прибыла на место и вошла в состав частей Западного фронта. Неделю она стояла на позиции в районе Борисова и чудом сумела отойти до подрыва мостов. Скрывались даже от своих. Анна Сосновская:

Секретность была такова, что когда в июле 41-го года заместитель командующего Западным фронтом генерал Ерёменко получил предписание Верховного Главнокомандующего принять «эрэсовскую» батарею (РС – реактивные снаряды), то он даже удивился: «Я, генерал, не знаю, что такое «эрэсовская» батарея! Наверняка какое-то жутко страшное оружие!»