Накормить зятя блинами. Рассказываем о белорусских традициях Масленицы

Новости Беларуси. С медом, вареньем, маслом и икрой. Масленицу отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это старинный праздник, который предваряет Великий Пост.

Каждый день масленичной недели имеет свои ритуалы. По традиции, сегодня принято потчевать зятя блинами. Этот обряд проводят и в агрогородке Чигиринка Кировского района.