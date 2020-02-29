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«А чего бояться-то всего?» Что говорят о коронавирусе водители на границе Беларуси

29 февраля 2020 11:04
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Новости Беларуси. Первый случай заболевания коронавирусом отмечен в Беларуси. На границе страны отмечают, что снижения транспортного потока нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Оформление грузов проходит в обычном режиме. Активно продолжают въезжать в Беларусь и туристы.

«А чего бояться-то всего?» Что говорят о коронавирусе водители на границе Беларуси-1

Сергей Шило, водитель (Россия):
Правильно, что не закрывают границы. А закроют – что будет? Будет полный коллапс и экономика упадет и в Беларуси, и в России, и в Польше – везде. Потому что это же перемещение товаров, грузов. Поэтому закрыть границы, мне кажется, неправильно.

А чего бояться-то всего? Не такой и страшный этот коронавирус, не так и много его в мире, чтобы бояться его. Других болезней гораздо больше.

«А чего бояться-то всего?» Что говорят о коронавирусе водители на границе Беларуси-4

Я считаю, что коронавирус не проблема, гриппом болеют гораздо больше людей.

«А чего бояться-то всего?» Что говорят о коронавирусе водители на границе Беларуси-7

«А чего бояться-то всего?» Что говорят о коронавирусе водители на границе Беларуси-9

Отметим, на границе работают в первую очередь на упреждение. Санитарно-карантинные службы на пунктах пропуска обеспечены масками, перчатками, противоэпидемическими костюмами и дезсредствами.

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# Коронавирус # общество # Сергей Шило # Анжела Воробей # Фотофакт

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