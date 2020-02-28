«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.
14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.
Вокзал превратился в море огня. Обезумевшие гитлеровцы метались в раскаленном дыму. Так состоялось боевое крещение первых советских реактивных установок БМ-13, впоследствии любовно названных «катюши».
Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»
Екатерина Груль, очевидица первого залпа экспериментальной батареи капитана И.А. Флёрова:
Пошли мы в щавель видимо, есть нечего было. И вдруг содрогнулась земля. Понимаете, такой страх. И когда мы поглядели... Я видела в войну и бомбы, показывали мне в войну, видели мы, как падали. Полнеба красного и летели эти снаряды. И такой грохот был, что мы убежали. Грохот тот стих, но вся деревня слышала этот грохот.
Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны
Елена Дубашинская, библиотекарь Пищаловской сельской библиотеки (Беларусь):
Наша бывшая секретарь сельского совета (она, к сожалению, умерла) была очевидцем. Она рассказывала, что просто гул стоял такой страшный и земля содрогалась, и снаряды летели просто сплошным потоком, как показывают в фильмах. Только представьте, это же не фильм, а реальность. Конечно, картина была такая впечатляющая.
О легендарной «катюше» рассказали в фильме «Битва под Оршей: рождение легенды».