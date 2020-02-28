«Гул стоял страшный и земля содрогалась». Очевидцы вспоминают первые залпы знаменитой батареи Флёрова

14 июля 1941 года ровно в 15 часов 15 минут под Оршей родилась легенда. На немецкие части обрушился огненный смерч. Очевидцы тех событий уверяют, что в считанные секунды ракеты буквально стерли с лица земли железнодорожный узел.

Вокзал превратился в море огня. Обезумевшие гитлеровцы метались в раскаленном дыму. Так состоялось боевое крещение первых советских реактивных установок БМ-13, впоследствии любовно названных «катюши». Этот бой под Оршей вошёл в историю мирового вооружения. Как прошло боевое крещение «катюши»

Екатерина Груль, очевидица первого залпа экспериментальной батареи капитана И.А. Флёрова:

Пошли мы в щавель видимо, есть нечего было. И вдруг содрогнулась земля. Понимаете, такой страх. И когда мы поглядели... Я видела в войну и бомбы, показывали мне в войну, видели мы, как падали. Полнеба красного и летели эти снаряды. И такой грохот был, что мы убежали. Грохот тот стих, но вся деревня слышала этот грохот. Двигались под покровом ночи, скрывались даже от своих. Как передвигалась колонна с «катюшей» во время войны