Нельзя делать самостоятельно! Развеиваем мифы о чистке лица вместе с врачом-косметологом

«Не рекомендуется назначать самые важные свидания в своей жизни в день чистки»

Юлия Самусенко, СТВ:

Будем говорить о чистках для лица. Какие они бывают? Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Чистки бывают разные. Гигиеническая чистка лица наиболее распространенная, которая предполагает эвакуацию кожного сала из протоков сальных желез. Также бывает более глубокая, мануальная чистка лица, когда уже происходит вскрытие гнойничков и эвакуация не только кожного сала, но и различного гнойного содержимого, высыпаний. И также бывает аппаратная чистка, когда мы используем аппарат для ультразвуковой чистки или аппарат для вакуумной чистки, чтобы кожу очистить. Кроме того, все эти методы можно комбинировать. Это комбинированная чистка, когда используются различные методики, чтобы личико было чистым. И не только личико, мы можем проводить такие процедуры и в области декольте, и в области спины – там, где нас беспокоят высыпания. Юлия Самусенко:

Как выглядит кожа сразу после этой процедуры? Какой эффект мы можем наблюдать?

Екатерина Мазынская:

Как будет выглядеть кожа после, зависит от того, в каком состоянии пришел человек на эту процедуру, с какими проблемами. Если это просто забитые поры в Т-зоне, а вся остальная кожа у нас чистая, нет гнойничковых высыпаний, то будет небольшое покраснение, незначительный отек. В принципе, все неплохо, реабилитация будет недолгая. И будет хороший эффект: кожа будет сиять своей чистотой и красотой. Конечно, если были высыпания и пришлось травмировать кожу, чтобы эвакуировать гнойное содержимое, и высыпаний было много, соответственно, человек уйдет с более выраженной гиперемией. Могут быть следы экскориации от воздействия на кожу. Будет отек. Может, даже будет болезненно. Не рекомендуется назначать самые важные свидания в своей жизни в день чистки – нужно немного подождать. Кому противопоказана чистка лица и с какими процедурами ее можно комбинировать? Юлия Самусенко:

Кому показаны эти процедуры, а кому противопоказаны? Есть такое четкое убеждение, что чистка рекомендуется именно подросткам, у кого есть какие-то высыпания на лице, а взрослым людям, как правило, эта процедура не нужна. Так ли это на самом деле?

Екатерина Мазынская:

Это не совсем так. Конечно, подростки более часто обращаются за конкретно этой процедурой в кабинет косметолога, потому что их высыпания беспокоят, наступает подростковый возраст, гормональные изменения, начинаются проблемы с кожей. Поэтому они чаще посещают косметолога для этой процедуры. Но и более возрастные пациенты тоже должны обращаться за этой процедурой. Потому что мы живем, кожа наша тоже живет, она выделяет кожное сало и не всегда способна очиститься самостоятельно. Если есть черные точки, закрытые комедоны, если есть высыпания, конечно, нужно обращаться и удалять все забитые поры, очищать, удалять высыпания. Тогда кожа будет чистой. Юлия Самусенко:

Чистка – это самостоятельная процедура или мы можем ее комбинировать с пилингом, с какой-то маской в кабинете косметолога? Может, тогда будет ярче и заметнее эффект? Екатерина Мазынская:

Действительно, чистка может быть как самостоятельной процедурой, но чаще всего мы комбинируем как минимум с масочкой, чтобы кожа успокоилась, увлажнилась после того, как мы воздействуем различными химическими веществами, обрабатывали антисептиками. Также очень хорошо чистку, если она проводилась на плотной жирной коже, закрывать пилингом. Тогда у нас происходит двойное воздействие: отшелушивание, двойное воздействие на работу сальных желез. Тогда эффект будет более выраженным, но надо иметь в виду, что если после чистки был еще и пилинг, то, конечно, реабилитация будет длиннее, а внешний вид сразу после процедуры будет не такой сияющий, как хотелось бы. Почему чистку лица нельзя делать самому?

Юлия Самусенко:

Есть такое мнение, что после чистки поры сразу начинают забиваться гораздо быстрее? Так ли это на самом деле? Екатерина Мазынская:

Нет, это не так. Повторюсь, мы живые люди, поры наши работают, выделяется кожное сало. И, конечно же, сальные железы у нас забиваются. Просто на фоне того, что носик был чистенький, Т-зона была чистенькая, и тут человек начинает замечать эти черные точки единичные. Ему кажется, что у него там что-то очень сильно забивается. Просто нужно относиться к этому снисходительно. Юлия Самусенко:

Какой период реабилитации после чистки?