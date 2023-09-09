Закрытие мотосезона и «Олимпийский квест». Корреспондент СТВ рассказал, как в Минске празднуют День города

Новости Беларуси. В самом центре столицы можно стать и участником большого спортивного праздника. Дню города посвятили большой «Олимпийский квест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что сейчас происходит на площадке у Дворца спорта – расскажет Артем Шукалович.

Артем Шукалович, корреспондент:

Праздник возле Дворца спорта в столице в самом разгаре. Прямо сейчас проходит «Олимпийский квест», участие в котором может принять любой желающий. Но я начну с начала этого дня. Стартовал он на Кургане славы. Там проходил мотопробег H.O.G. Rally Minsk, который завершил сезон для байкеров. Традиционно участники мероприятия принимают участие в возложении цветов к камню, посвященному 75-летию со Дня Великой Победы. Этот год, конечно, не стал исключением. Все участники приняли активное участие в возложении. А возглавил шествие президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

На Кургане сегодня вообще царила очень дружеская атмосфера, а некоторые из байкеров приехали из других стран, в том числе и из Европы. Также у них была возможность продегустировать товары белорусского производства и купить сувениры, произведенные нашими ремесленниками. А некоторые из байкеров поделились с нами своими эмоциями.

Ты встречаешься со своими друзьями, с которыми ты в течение года делишь дорогу. Это праздник для всех нас, для байкерского движения, для любителей Harley-Davidson. Здесь уже традиционно который год мы собираемся на Кургане славы. Потом едем радовать, собственно говоря, и гостей, и жителей нашей столицы.

Впечатления замечательные. Большой классный праздник. Здесь мои друзья. Настроение великолепное.