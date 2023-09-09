Закрытие мотосезона и «Олимпийский квест». Корреспондент СТВ рассказал, как в Минске празднуют День города
Новости Беларуси. В самом центре столицы можно стать и участником большого спортивного праздника. Дню города посвятили большой «Олимпийский квест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что сейчас происходит на площадке у Дворца спорта – расскажет Артем Шукалович.
Артем Шукалович, корреспондент:
Праздник возле Дворца спорта в столице в самом разгаре. Прямо сейчас проходит «Олимпийский квест», участие в котором может принять любой желающий. Но я начну с начала этого дня. Стартовал он на Кургане славы. Там проходил мотопробег H.O.G. Rally Minsk, который завершил сезон для байкеров. Традиционно участники мероприятия принимают участие в возложении цветов к камню, посвященному 75-летию со Дня Великой Победы. Этот год, конечно, не стал исключением. Все участники приняли активное участие в возложении. А возглавил шествие президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.
На Кургане сегодня вообще царила очень дружеская атмосфера, а некоторые из байкеров приехали из других стран, в том числе и из Европы. Также у них была возможность продегустировать товары белорусского производства и купить сувениры, произведенные нашими ремесленниками. А некоторые из байкеров поделились с нами своими эмоциями.
Ты встречаешься со своими друзьями, с которыми ты в течение года делишь дорогу. Это праздник для всех нас, для байкерского движения, для любителей Harley-Davidson. Здесь уже традиционно который год мы собираемся на Кургане славы. Потом едем радовать, собственно говоря, и гостей, и жителей нашей столицы.
Впечатления замечательные. Большой классный праздник. Здесь мои друзья. Настроение великолепное.
Мотопробег завершился как раз таки возле Дворца спорта, где байкеров уже ждал «Олимпийский квест». Это более 50 спортивно-развлекательных локаций различной направленности. Жители столицы и гости города могут сегодня попробовать себя в различных видах спорта, таких как баскетбол, современное пятиборье, за моей спиной вы можете видеть вольную борьбу, еще есть дзюдо и очень много других видов спорта, каждый найдет что-то для себя, поэтому лучше приходите и посмотрите все своими глазами.