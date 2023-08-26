Купероз может привести к рыхлой коже и увеличению носа! Как бороться с болезнью?

Юлия Самусенко, СТВ:

Сегодня у нас на повестке дня купероз. Давайте разбираться, что это такое, как он появляется и из-за чего.

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Купероз – это хроническое заболевание. Обычно люди имеют генетическую предрасположенность к ломкости сосудов. Этим заболеванием обычно страдают бабушки, дедушки. Ну и, соответственно, наши пациенты, более молодые люди, тоже страдают. То есть это передается по наследству. Это хроническое, к сожалению, неизлечимое заболевание. Оно характеризуется тем, что сосудики ломкие, они ломаются, механизм сжимания и расширения сосудов нарушается со временем в результате перепадов температур, каких-то агрессивных воздействий на организм. И таким образом выглядят все сосуды в организме. Но больше всего наших пациентов смущает изменение сосудистой сеточки на лице, на видимых участках. Это значительно портит качество жизни, наш пациент приходит обычно и жалуется: кроме того, что в обычном состоянии у меня видна сосудистая сетка, стоит мне выпить чашечку горячего чая, кофе, лицо все вспыхивает, начинает гореть, ощущается прилив. Это некомфортно, и внешний вид тоже не очень радует.

Но, к сожалению, это только первая стадия. Дальше, если это заболевание не лечить, если его допускать и запускать провоцирующие факторы, то мы можем перейти в следующую стадию, это уже розацеа, когда количество этих измененных сосудов увеличивается. Кроме этих сосудов присоединяются и различные виды высыпаний, чаще всего это папулы, пустулы. Женщины, мужчины переходный возраст пережили уже давным-давно, и тут у них появляется сыпь, гнойничковые высыпания на коже лица, лечить которые достаточно сложно. Это только вторая стадия. Дальше, если не заниматься, не лечить, можно перейти в третью стадию, когда происходит разрастание соединительной ткани в области этих измененных сосудов. И мы можем видеть фиброзные разрастания на коже в виде ринофимы. Это увеличение носа, и человек выглядит странным образом, или разрастание, уплотнение, становится рыхлая кожа в области щек. Это значительно портит внешний вид. Поэтому, если такие сосуды измененные появляются на лице, нужно обращаться к специалистам, решать вопрос на ранних этапах. Визуально мы не вылечим это хроническое заболевание, но мы можем сохранить внешний вид, заниматься и лечить. Юлия Самусенко:

Есть какие-то причины, которые провоцируют это заболевание?

Екатерина Мазынская:

Это генетически предрасположенное заболевание, человек должен понимать, что есть какие-то факторы, которые провоцируют усугубление ситуации, триггеры. Это в первую очередь радикальные перепады температуры. Из сауны прыгнуть в прорубь. Наши сосуды были расширены, когда было жарко, затем они должны были сузиться, когда попали в условия холодные, но механизм сломан, они в состоянии расширенном там и остались. Также это различные агрессивные воздействия на кожу, связанные с механическим воздействием или прогреванием.

Юлия Самусенко:

Уход за кожей с куперозом как-то существенно отличается от ухода за обычной кожей? Екатерина Мазынская:

Уход за кожей, склонной к куперозу, значительно отличается от ухода за любой другой кожей. Мы кожу с куперозом должны расценивать как чувствительную и сверхчувствительную. Хрустальная ваза, к которой мы должны очень бережно относиться. Не повреждать, не делать никакие агрессивные процедуры, не делать процедуры, которые улучшают микроциркуляцию, сильно усиливают ее, потому что причина – это ломкость сосудов. Ни в коем случае нельзя делать агрессивные процедуры, использовать в домашнем или в профессиональном уходе какие-то высокоабразивные средства, которые царапаю кожу. Очень деликатно относиться к загару, использовать крем с SPF-защитой, не допускать обветривания кожи, не допускать сильного обморожения. Личико должно быть максимально прикрыто шарфом, чем-то, чтобы не дуло, чтобы не допускать повреждения кожи. Домашний уход должен быть очень-очень деликатным. Это должны быть мягкие средства для очищения, кремы успокаивающие. Часто мы используем косметику, в состав которой входит азелаиновая кислота, она является одним из препаратов выбора для ухода за кожей лица. Если вы не справляетесь с такой ситуацией, конечно, необходимо обратиться к дерматовенерологу, к косметологу для назначения лечения, потому что часто домашнего ухода недостаточно, необходимо проводить или какие-то процедуры, или назначать лечение внутрь. Юлия Самусенко:

Я так понимаю, без помощи специалистов самостоятельно справиться с этой проблемой не получится.