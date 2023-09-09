Наталья Кочанова на возложении цветов: слова благодарности людям, которые своим трудом создают блага для города

Новости Беларуси. Минск отмечает 956-летие. Началом празднования стало торжественное возложение цветов к подножию стелы «Минск – город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвиг тех, без кого наше мирное и благополучное настоящее не было бы возможным, почтили представители власти, парламентарии и тысячи неравнодушных горожан. К церемонии присоединились и представители зарубежных делегаций. Радость праздника с минчанами разделяют делегации городов-побратимов из других стран.

Фото: Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Приезжают много гостей из разных стран. Конечно, мы должны показать пример во всем. Это чистота, уют, порядок, комфорт для жителей города. И, конечно, сохранение тех славных, добрый традиций, которые были заложены старшими поколениями, которые стояли у истоков создания этого прекрасного города, когда после войны восстанавливали из руин. И сегодня это красавец-город, один из самых красивых городов в мире, благоустроенных, чистых, уютных, комфортных для жилья. Конечно, слова признательности и благодарности этим людям, которые своим трудом сегодня создают блага для города, делая его таким комфортным. Которые работают на предприятиях, в организациях, на заводах, учат наших детей, лечат наших людей. Всем низкий поклон.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Наши гости оценили наш город. И мы всегда рады, когда к нам приезжают. А гостей с каждым годом становится все больше и больше. Минск прекрасен, Минск самый лучший город. С широкими проспектами, красивыми улицами и, самое главное, с замечательными людьми. Людьми, которые каждый день своим созидательным трудом делают Минск лучше, краше, а жизнь минчан комфортнее.