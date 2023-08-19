Пигментные пятна на лице: врач-косметолог рассказала про эффективные методы лечения

Юлия Самусенко, СТВ:

Сегодня поговорим о теме, которая касается практически каждой девушки. Это пигментация. Что это такое, как с ней бороться, как понять, что это действительно пигментация, как выглядят эти пятна? Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Пигментация очень часто встречается на лице и на теле и у мужчин, и у женщин. Женщины от этой проблемы страдают чаще, потому что женщины больше подвержены гормональным изменениям как вообще в течение месяца, так и в течение жизни. Плюс ко всему различные заболевания могут провоцировать, кроме гормональных изменений, пигментацию. Кроме того, женщины, девушки и мужчины очень любят загорать, не используя средства защиты. Поэтому эта проблема встречается достаточно часто, несмотря на то, что лето у нас короткое в Беларуси.

Юлия Самусенко:

Как понять, что это действительно пигментные пятна, не родинка? Екатерина Мазынская:

Родинка выглядит совершенно по-другому. Родинка – это локальное, достаточно темное изменение кожи за счет того, что в этой коже собраны меланоциты. Она может быть в уровень с кожей, может выступать над уровнем кожи, но это локальные изменения. Но родинку обычно мы с пигментацией не путаем. С пигментацией можно путать веснушки, потому что они могут быть постоянно на лице, такая генетическая особенность у человека. Кроме пигментации в виде веснушек, может быть разлитая пигментация, которая уже составляет проблему и эстетический недостаток. То есть чаще всего это разлитые пятна разной интенсивности, окраски. Они могут быть от цвета кофе с молоком до цвета темного кофе. И они значительно портят внешний вид, локализуются часто на лице у женщин, на лбу, под глазами. Могут быть пятна после воспалительных каких-то явлений локальные. Юлия Самусенко:

Как бороться с пигментацией и реально ли стереть эти пятна со своего лица? Какие существуют методики?

Екатерина Мазынская:

Первый и основной метод борьбы – это разобраться, в чем причина. Как уже говорилось, причин может быть много. Чтобы радикально решить проблему, мы направляем к смежным специалистам, таким как эндокринолог, гинеколог, и решаем основную проблему. После того как человеку назначили консультацию у смежных специалистов, тогда косметолог назначает процедуры, которые улучшают внешний вид. Они не решают проблему, но временно могут улучить внешний вид. И эти пятна становятся или значительно светлее, или уходят с лица полностью. Какие могут быть методы коррекции? Начиная от химического пилинга. Он может быть поверхностный, может быть срединный. Также у нас есть аппаратные методики с использованием различных видов излучения. Обычно это лазерное излучение или IPL-излучение, чтобы разрушить эти клеточки с меланином, которые нам так портят жизнь. Но нужно понимать, что если не решать проблему изначально, то все наши эффекты будут временны. И когда человек опять встретится с солнышком, скорее всего, у него эта пигментация появится. Для профилактики необходимо использовать крем с SPF-защитой. Минимум 50. Если пигментация на лице, кроме кремов, должен быть головной убор, который дает нам тень на лицо, на область декольте и шеи, чтобы как можно меньше солнечных лучиков попадало на наше личико и открытые участки тела, чтобы пигментация не провоцировалась. Кроме того, часто бывает такое, что с пигментацией обращаются подростки. Вроде бы они совершенно здоровы, никаких гормональных сбоев или серьезных заболеваний. Тем не менее пигментация присутствует. Причина такой пигментации – это застойные явления поствоспалительные, потому что у подростков часто бывают воспалительные элементы на лице, они их самостоятельно выдавливают, борются, обжигают свою кожу, затем они на солнышке загорают и получают такую точечную воспалительную... Еще плюс ко всему присоединяется пигментация поствоспалительная. Такие пятна имеют на лице, и с ними достаточно сложно бороться, потому что они чаще всего глубокие. Должен быть курс процедур.