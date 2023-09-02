Розацеа кожи. О симптомах, уходе и лечении поговорили с врачом-косметологом

Юлия Самусенко, СТВ:

Мы как обычно с вами встречаемся по субботам, разговариваем на разные косметологические темы. Сегодня тема нашей встречи – это розацеа. Расскажите, что это вообще такое, у кого и почему появляется?

О симптомах Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Розацеа – это достаточно часто встречающееся заболевание, чаще всего страдают все-таки женщины, у мужчин достаточно часто встречается. Нужно отметить, что розацеа – заболевание хроническое, предрасположенность к этому заболеванию передается по наследству. Так сложилось, что у людей, у кого есть такая предрасположенность, у них достаточно ломкие сосуды, сосуды всего организма, в том числе кожи на лице, в области декольте, на груди. И проявляется в первую очередь такое состояние появлением сосудистой сеточки на лице. Провоцирующими факторами являются перепады температуры, прием горячих напитков, нервные потрясения, различные стрессы тоже приводят к тому, что ситуация усугубляется. Дальше, если не лечить это заболевание, то к этим сосудиками и красноте на лице присоединяются высыпания, обычно это происходит после 30-ти. Человек думает: «Откуда же высыпания, какая же у меня угревая болезнь? Я же взрослый, уже не положено». Но тем не менее да, появляются высыпания. К сожалению, люди начинают самостоятельно их лечить, думая, что это угревая болезнь. Это приводит к ухудшению состояния.

И третья стадия, тоже очень портящая внешний вид, – это ринофима: когда уже настолько нарушилось кровообращение этих поврежденных сосудиков, что происходит разрастание соединительной ткани вокруг этих сосудов, и увеличивается в размерах нос, например. Увеличиваются в размерах отдельные участки лица, и выглядит это неэстетично, и люди от этого очень страдают. И заключительная, или еще одна стадия, форма розацеа, – это офтальморозацеа, когда повреждаются еще и сосуды, конъюнктивы глаза, проявляется красными глазами. Бывает, что все это вместе сочетается, и внешний вид, конечно же, очень сильно портится, люди страдают. И основная причина – потому что не обращаются своевременно к врачу. Юлия Самусенко:

Это заболевание вообще поддается лечению? Вы сказали, что оно хроническое, но все же мы как-то можем на него воздействовать и влиять? Излечить полностью заболевание нельзя, но контролировать обострения можно Екатерина Мазынская:

Излечить полностью это заболевание, к сожалению, нельзя, но контролировать обострения мы можем. Чем раньше мы обратились к специалисту, чем раньше начали лечение, тем более успешно это лечение будет и мы сможем контролировать это заболевание и не дойти до последних, самых некрасивых, неприятных форм.

Юлия Самусенко:

Какие процедуры при данном заболевании может назначить врач? Екатерина Мазынская:

Когда пациент впервые обращается к дерматологу или косметологу с таким заболеванием, мы направляем к смежным специалистам, коллегам для дообследования. Комплексно назначаем лечение, как наружное, так и внутрь. Кроме того, назначается еще аппаратная методика, которая направлена в первую очередь на разрушение этих поврежденных сосудов. Юлия Самусенко:

Людям со здоровой кожей, например, в косметологическом кабинете можно делать и карбокситерапию, и мезотерапию, какие-то другие классные процедуры. Людям с розацеа здесь есть какие-то противопоказания при проведении определенных косметологических процедур? Либо можно все, включая пилинги?

Какие уходовые процедуры противопоказаны? Екатерина Мазынская:

Кожа с розацеа рассматривается как чувствительная и сверхчувствительная кожа. Это кожа, которую нужно беречь, и ни в коем случае не проводить агрессивные процедуры, как самостоятельно, в домашних условиях, так и в условиях кабинета косметологического. Можно делать легкие пилинги, лазерные процедуры, которые воздействуют на сосуды. Есть специальные коктейли биоревитализационные, которые улучшают состояние сосудов, не дают им возможности ломаться, портиться, скажем так. Улучшаются микроциркуляция, цвет лица. Но надо обязательно исключить все повреждающие процедуры: дермабразию, различные карбокситерапии. Нужно четко понимать, что провоцирующим фактором для обострения является прилив крови к этим сосудам. То есть процедуры, которые вызывают прилив крови, – это массаж, карбокситерапия, какие-то абразивные процедуры, когда мы делаем самостоятельно дома или в кабинете косметолога, травмируем кожу, пытаясь ее как-то взбодрить, – все это может привести к обострению. Юлия Самусенко:

Получается такой внушительный список ограничений. Екатерина Мазынская:

Да. Эта кожа – хрустальная ваза, которую нужно беречь и ни в коем случае не травмировать.