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«Некоторые претенденты в кандидаты создали целую группу троллей, ботов, инфраструктуры в социальных сетях, которые занимаются травлей в онлайн-режиме»

01 июля 2020 17:34
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Пётр Петровский, политолог:
Помните 2011 год, когда у нас уже пробовали создать так называемую революцию через социальные сети. Тогда через социальные сети пытались организовать незаконные массовые мероприятия с целью давления с властью.

На мой взгляд, эта избирательная кампания и то, как используются социальные сети сейчас – разительно отличается в негативную сторону. Тогда никто никого не искал через социальные сети и не пытался заниматься их травлей и травлей их семей.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Ну это же отработано в других станах. Посмотрите: даже те люди некоторые, которые задержаны, без фамилий, некоторые из них отрабатывали эти же схемы в других странах, где создавали сайты специальные. Где травили государственных служащих, удар наносили по силовым структурам. Во всех странах, где прошли попытки «цветных революций», где они совершились, первыми под ударом были силовики. Потому что они стоят на страже закона.

Гайдукевич о конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь:
Более того я хочу сказать: журналисты из соседних наших стран прямо говорят, что вот, когда была солидарность, те, кто пошёл за нами – они не пострадали, а остальных мы лишили пенсии и так далее. Причём это говорят представители соседней страны. То есть это, вообще, внешнее давление. Привлечение технологий зарубежных для, скажем так, наведения оппонента власти.

«Некоторые претенденты в кандидаты создали целую группу троллей, ботов, инфраструктуры в социальных сетях, которые занимаются травлей в онлайн-режиме»-1

Пётр Петровский:
Опасная ситуация здесь в том, что некоторые претенденты в кандидаты используют, в том числе в своих штабах вот эти впервые в Беларуси ресурсы. Более того – они создали целую группу троллей, ботов, всей этой инфраструктуры в социальных сетях, которые занимаются травлей в онлайн-режиме.

И здесь главная задача белорусского государства и наших парламентариев в том, что мы должны эти особые формы преступления сегодня кодифицировать так же, как, минимум, кодифицировали это на Западе, иметь правовой механизм привлекать к ответственности как организаторов…

Олег Гайдукевич:
Мы должны более активно сами работать в социальных сетях. Правда – это лучший ответ на ложь. Это первое. Это как с рейтингами. Слушайте, я рейтинг себе любой могу за деньги накрутить. Это всё, кстати, информационные технологии. Вот эти сайты, соцсети – туда деньги пришли. Мы должны правду сказать: туда пришли деньги. Там сейчас реклама, там зарабатывание, там эта реальность информационная, от  которой мы никуда не уйдём. Поэтому мы там должны активно работать.

# Выборы в Беларуси # общество # Петр Петровский # Олег Гайдукевич # Александр Ивановский

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