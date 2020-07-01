«Некоторые претенденты в кандидаты создали целую группу троллей, ботов, инфраструктуры в социальных сетях, которые занимаются травлей в онлайн-режиме»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Пётр Петровский, политолог:

Помните 2011 год, когда у нас уже пробовали создать так называемую революцию через социальные сети. Тогда через социальные сети пытались организовать незаконные массовые мероприятия с целью давления с властью.

На мой взгляд, эта избирательная кампания и то, как используются социальные сети сейчас – разительно отличается в негативную сторону. Тогда никто никого не искал через социальные сети и не пытался заниматься их травлей и травлей их семей.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ну это же отработано в других станах. Посмотрите: даже те люди некоторые, которые задержаны, без фамилий, некоторые из них отрабатывали эти же схемы в других странах, где создавали сайты специальные. Где травили государственных служащих, удар наносили по силовым структурам. Во всех странах, где прошли попытки «цветных революций», где они совершились, первыми под ударом были силовики. Потому что они стоят на страже закона.

Гайдукевич о конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»

Александр Ивановский, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Республики Беларусь:

Более того я хочу сказать: журналисты из соседних наших стран прямо говорят, что вот, когда была солидарность, те, кто пошёл за нами – они не пострадали, а остальных мы лишили пенсии и так далее. Причём это говорят представители соседней страны. То есть это, вообще, внешнее давление. Привлечение технологий зарубежных для, скажем так, наведения оппонента власти.