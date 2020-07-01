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Гайдукевич о Конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»

01 июля 2020 14:07
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Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира».

Олег Гайдукевич: «Не было ещё «цветной революции», чтобы не лежали трупы на улицах, которые потом матери хоронили»

Гайдукевич о Конституции 1994 года: «По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Мы – единственная страна практически постсоветского пространства, которой удалось избежать этих вещей вместе с религиозным расколом, территориальными вопросами, национальным вопросом, языковым. Мы единственные, кто избежали этого. Потому что работали. Потому что государство этим целенаправленно занималось. Потому что у нас Конституция этому способствовала.

А сейчас уже раздаются голоса – давайте вернёмся к Конституции 1994 года. По которой, я прекрасно помню, как мы жили. Когда ни одно решение не могло приняться. Когда чуть не начался раскол в стране по национальному вопросу, когда чуть страну не потеряли. И нам хотят вот – давайте вернёмся туда.

То есть всегда вот эти сценарии, они ведут к бурлению. А бурление – это возможность, правильно Вы говорите, зарабатывать деньги. Решать свои вопросы.  

Также в программе эксперты обсудили:  

– кто стоит за «цветными революциями» на постсоветском пространстве?  

– какие политтехнологии используют для дестабилизации обстановки в стране?  

– как остаться независимой страной и не потерять суверенитет?  

Смотрите 1 июля в 20.30 на СТВ.  

# Выборы в Беларуси # Олег Гайдукевич

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