Чтобы быть в равных условиях с нарушителями. В Солигорске гаишники пересели на байки

В райцентре появился первый мотопатруль. Он сможет эффективнее следить за безопасностью на дорогах, быстрее передвигаться в условиях пробок и оперативно реагировать на нарушения. Такая мера стала необходимостью в связи с увеличением количества двухколесного транспорта на дорогах.