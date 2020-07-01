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Чтобы быть в равных условиях с нарушителями. В Солигорске гаишники пересели на байки

01 июля 2020 15:27
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Новости Беларуси. Солигорские инспекторы ГАИ пересели на байки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы быть в равных условиях с нарушителями. В Солигорске гаишники пересели на байки-1

В райцентре появился первый мотопатруль. Он сможет эффективнее следить за безопасностью на дорогах, быстрее передвигаться в условиях пробок и оперативно реагировать на нарушения. Такая мера стала необходимостью в связи с увеличением количества двухколесного транспорта на дорогах.

Чтобы быть в равных условиях с нарушителями. В Солигорске гаишники пересели на байки-4

Подробнее смотрите в видеоматериале Екатерины Чичеровой.

# ГАИ # общество # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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