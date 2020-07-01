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«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе

01 июля 2020 15:12
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Новости Беларуси. Улучшенные условия для самых маленьких жителей страны. В Брестском районе открыли после реконструкции ясли-сад. Теперь он сможет принять в три раза больше детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе-1

Деревня Скоки, известная всей Беларуси благодаря усадьбе рода Немцевичей, стремительно развивается. Детский сад, построенный здесь в 70-е, не позволял принять всех желающих.

«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе-4

Виталий Черепенько, начальник отдела по образованию Брестского райисполкома:
Мы, конечно, рассчитываем, что введение ясли-сада в деревне Скоки после реконструкции значительно облегчит ситуацию. До реконструкции здесь было только две группы на 35 детей. Понятное дело, чтобы всех охватить дошкольным образованием шаговой доступности у нас не было возможности. После реконструкции здесь появится 175 мест. Мы решим вопрос по деревне Скоки и прилегающим населенным пунктам по местам дошкольных учреждений.

«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе-7

На реконструкцию выделили свыше 4,5 миллиона рублей. В распоряжении детей комфортные группы, гимнастический и музыкальный залы, кабинет дефектолога, обновленный пищеблок и прачечная. Появились новые летние веранды, игровые и спортивные площадки. Коллектив сада пополнили четыре молодых специалиста.

«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе-10

Мы очень рады, что нам наконец-то построили такой шикарный детский сад. Мы очень нуждались, потому что у нас был очень маленький, на 35 мест всего. А сейчас он больше чем на 180 человек. Я думаю, в этом году все желающие попадут в детский сад.

«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе-13

Мы ждали, чтобы дети развивались. Много детей, не получается каждому уделить внимание. Хочется, чтобы девочка быстрее стишки учила, и буквы – эна хочет этого и ждет. Все ждем каждый день открытия.

«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе-16

Приоритет для развития населенных пунктов в Брестской области – шаговая доступность дошкольного образования. Сейчас ведутся предпроектные работы по строительству крупного комплекса «детский-сад – начальная школа» на 471 место в деревне Тельмы Брестского района.

# Дошкольные учреждения # общество # Виталий Черепенько # Фотофакт

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