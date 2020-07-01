«Мы очень рады». Ясли-сад на 175 мест открыли в Брестском районе

Новости Беларуси. Улучшенные условия для самых маленьких жителей страны. В Брестском районе открыли после реконструкции ясли-сад. Теперь он сможет принять в три раза больше детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деревня Скоки, известная всей Беларуси благодаря усадьбе рода Немцевичей, стремительно развивается. Детский сад, построенный здесь в 70-е, не позволял принять всех желающих.

Виталий Черепенько, начальник отдела по образованию Брестского райисполкома:

Мы, конечно, рассчитываем, что введение ясли-сада в деревне Скоки после реконструкции значительно облегчит ситуацию. До реконструкции здесь было только две группы на 35 детей. Понятное дело, чтобы всех охватить дошкольным образованием шаговой доступности у нас не было возможности. После реконструкции здесь появится 175 мест. Мы решим вопрос по деревне Скоки и прилегающим населенным пунктам по местам дошкольных учреждений.

На реконструкцию выделили свыше 4,5 миллиона рублей. В распоряжении детей комфортные группы, гимнастический и музыкальный залы, кабинет дефектолога, обновленный пищеблок и прачечная. Появились новые летние веранды, игровые и спортивные площадки. Коллектив сада пополнили четыре молодых специалиста.

Мы очень рады, что нам наконец-то построили такой шикарный детский сад. Мы очень нуждались, потому что у нас был очень маленький, на 35 мест всего. А сейчас он больше чем на 180 человек. Я думаю, в этом году все желающие попадут в детский сад.

Мы ждали, чтобы дети развивались. Много детей, не получается каждому уделить внимание. Хочется, чтобы девочка быстрее стишки учила, и буквы – эна хочет этого и ждет. Все ждем каждый день открытия.