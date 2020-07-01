«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

Новости Беларуси. Сотрудники «Минскводоканала» продолжают мониторить качество воды в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники «Минскводоканала» продолжают мониторить качество воды в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Специалисты оперативно реагируют на каждое обращение жителей. Большая часть – на неприятный запах воды. В каждом случае сотрудники выезжают на место и собирают образцы для анализа. Всего 30 июня было взято более 80 проб по 24 адресам. Везде вода оказалась пригодной к употреблению.
К слову, подвоз питьевой воды в автоцистернах по-прежнему организован. В приоритете – адреса с наибольшим количеством запросов.