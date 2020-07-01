«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

Специалисты оперативно реагируют на каждое обращение жителей. Большая часть – на неприятный запах воды. В каждом случае сотрудники выезжают на место и собирают образцы для анализа. Всего 30 июня было взято более 80 проб по 24 адресам. Везде вода оказалась пригодной к употреблению.