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«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований

01 июля 2020 15:04
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Новости Беларуси. Сотрудники «Минскводоканала» продолжают мониторить качество воды в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований-1

Специалисты оперативно реагируют на каждое обращение жителей. Большая часть – на неприятный запах воды. В каждом случае сотрудники выезжают на место и собирают образцы для анализа. Всего 30 июня было взято более 80 проб по 24 адресам. Везде вода оказалась пригодной к употреблению.

«Минскводоканал» взял пробы воды из разных районов Минска. Результаты исследований-4

К слову, подвоз питьевой воды в автоцистернах по-прежнему организован. В приоритете – адреса с наибольшим количеством запросов.

# Загрязнение воды # общество # Фотофакт

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