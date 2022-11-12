Прямой эфир

Даже покажут пирамиду из сыра. Областные «Дажынкі» в Гомельской области встречает Добруш

12 ноября 2022 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомельском регионе областной праздник тружеников села встречает Добруш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не так давно райцентр принимал гостей Дня белорусской письменности, поэтому к «Дажынкам» здесь все было готово.  

Даже покажут пирамиду из сыра. Областные «Дажынкі» в Гомельской области встречает Добруш-1

В районном доме культуры проходят последние репетиции – именно здесь будут чествовать героев праздника, передовиков уборочной кампании. Кроме того, торжества охватят всю центральную часть города над Ипутью.  

Даже покажут пирамиду из сыра. Областные «Дажынкі» в Гомельской области встречает Добруш-4

На улице князя Паскевича развернется выставка современной и раритетной сельхозтехники. На проспекте Мира свои подворья представят мастера и ремесленники Гомельской области. Также работают и хлебосольные торговые ряды и фуд-корты, где гости праздника увидят пирамиду из сыра.  

# Дожинки # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»
12 ноября 2022 08:20

Такую урожайность достигали трижды в истории – в Витебске проходит финальный этап «Дажынак»

«Разговор происходит в волнении». Почему люди верят телефонным мошенникам?
11 ноября 2022 20:28

«Разговор происходит в волнении». Почему люди верят телефонным мошенникам?

Лукашенко: эту технику под забор, давайте нам новую. Нет! Надо провести ревизию
11 ноября 2022 20:27

Лукашенко: эту технику под забор, давайте нам новую. Нет! Надо провести ревизию