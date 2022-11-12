Даже покажут пирамиду из сыра. Областные «Дажынкі» в Гомельской области встречает Добруш

Новости Беларуси. В Гомельском регионе областной праздник тружеников села встречает Добруш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не так давно райцентр принимал гостей Дня белорусской письменности, поэтому к «Дажынкам» здесь все было готово.

В районном доме культуры проходят последние репетиции – именно здесь будут чествовать героев праздника, передовиков уборочной кампании. Кроме того, торжества охватят всю центральную часть города над Ипутью.