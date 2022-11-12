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В Академии МВД проходит день открытых дверей. Что покажут абитуриентам?

12 ноября 2022 08:41
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Новости Беларуси. День открытых дверей в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярко и насыщенно пройдет эта суббота, 12 ноября, для тех, кто решит познакомиться поближе с главным милицейским вузом страны.  

В Академии МВД проходит день открытых дверей. Что покажут абитуриентам?-1

Экспозицию вооружения, пункты дактилоскопии, фиксации следов преступления, составления фоторобота представят кафедры Академии. Руководство, представители приемной комиссии и курсанты расскажут абитуриентам и их родителям о порядке поступления, медицинских требованиях, учебном процессе и дальнейшей службе выпускников-офицеров.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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