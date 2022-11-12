В Академии МВД проходит день открытых дверей. Что покажут абитуриентам?

Новости Беларуси. День открытых дверей в Академии МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ярко и насыщенно пройдет эта суббота, 12 ноября, для тех, кто решит познакомиться поближе с главным милицейским вузом страны.