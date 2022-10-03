В Казахстане начались учения Коллективных сил ОДКБ

«Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон». На юге Казахстана начались учения Коллективных сил ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония открытия прошла в торжественной обстановке. Активная фаза учений продлится по 7 октября. Основные этапы пройдут на полигоне в горно-пустынной местности. Участие в маневрах принимают 6,5 тысячи человек и около 800 единиц техники. Белорусские военнослужащие будут действовать на бронетранспортерах БТР-80, бронемашинах «Кайман».

Анатолий Сидоров, начальник объединенного штаба ОДКБ:

В этот год непростая обстановка во всех регионах коллективной безопасности. Это касается и закавказского и восточноевропейского, где происходят всем известные события. И продолжает оставаться очень сложным центральноазиатский регион коллективной безопасности. В этом году было принято решение комплекс мероприятий оперативно-боевой подготовки проводить именно в Центральной Азии. Сегодня мы торжественно открыли учения с коллективными силами оперативного реагирования. Но мы открыли активную его часть. На самом деле войска в течение 10 суток отрабатывают вопросы перегруппировки, занятия исходных районов, проводится слаживание, тренировки с органами управления. То есть, по сути, учения идут вторую неделю.

Особенность этих учений в том, что мы, во-первых, решили объединить, чтобы было более комплексно. И с нашей точки зрения, и с военной это более правильно. Мы объединили учения с коллективными силами оперативного реагирования и с его элементами. Это поиск с силами и средствами разведки, эшелон с подразделениями материально-технического обеспечения. Стал вопрос: во имя чего и кого они работают? Конечно, во имя командующего КСОР и во имя выполнения задач коллективными силами оперативного реагирования.