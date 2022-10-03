В Москве пройдёт встреча глав правительств Беларуси и России

Текущее положение во взаимной торговле, реализации инвестиционных проектов, синхронизации промышленной политики Беларуси и России. 3 октября в Москве пройдет встреча глав правительств двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко и Михаил Мишустин также обсудят ряд других вопросов, которые являются злободневными для Беларуси и России. Особое внимание будет уделено тематике интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Переговоры пройдут в составе расширенных делегаций. Личная встреча премьер-министров Беларуси и России станет пятой в 2022 году.