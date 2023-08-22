Мирным переговорам быть? Политолог рассказал, как Запад готовит заморозку конфликта
США отмечают, что у ВСУ остался ровно месяц, чтобы показать результаты наступления. Для этого была передана очередная партия боеприпасов на 200 миллионов долларов и анонсировано обучение пилотов на самолетах F-16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, похоже, Белый дом в успех ВСУ не верит и одновременно ведет дипломатическую работу, то есть готовит фон для временной заморозки конфликта. В таком контексте интервью Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко приковало к себе внимание всех игроков.
О том, дошли ли посылы Президента до адресатов и как интервью связано с подготовкой мирных переговоров, расскажет Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Пойдет ли Запад на переговоры? Конечно пойдет. Американцы уже готовят переговорную позицию, и там будет несколько элементов. Первый – дать Зеленскому выступить с трибуны ООН, которую американцы сегодня полностью контролируют. Им надо показать Украину как жертву агрессии, и они уже проводили резолюцию ООН с таким названием.
За голосовала 141 страна, воздержались 35, и только пять были против. Вроде немного, но в ООН такая модель подсчета, когда у огромного Китая и у маленьких Соломоновых островов по одному голосу. Для США это отличный формат, чтобы показать якобы изоляцию России.
Второй момент: они формируют коалицию незападных стран, которые должны поддержать переговоры на условиях Украины. Для этого они проводили закрытые встречи в Дании, а потом в Саудовской Аравии. Смысл таких встреч – США предлагают им поддержать мирный план Зеленского. План простой – это вывод российских войск на границы 1991 года, то есть из Крыма и Донецка, создание трибунала по России, как было по Югославии, а также мировой потолок цен на российскую нефть и газ. Вот с таким предложением Зеленский и будет выступать в ООН.
То есть переговоры еще не начались, но уже понятно, что в таком формате они тупиковые. Как на это реагирует Россия? Для этого в дипломатии есть свои методы. Например, свою независимую точку зрения может озвучить союзник, в данном случае Беларусь. И вот какой прозвучал ответ на переговорные условия Запада.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии, я так считаю. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск. Все там надо обсуждать, но за столом переговоров.
Андрей Лазуткин:
В чем российская позиция? Как Президент подчеркнул в интервью, после провала наступления у Украины только два варианта. Это выход российских войск к Днепру, создание угрозы Одессе и Харькову, а затем – Киеву. Либо переговоры без предварительных условий, а не в рамках плана Зеленского с передачей территорий и военным трибуналом. Дальше Президент подробно рассказывает, какой может быть мирная повестка и какие вопросы уже не будут обсуждать русские.
Ни Крым, ни новые территории Россия не будет ставить в повестку переговоров, как это было в Беловежской пуще, Гомеле и Стамбуле. Поезд ушел. Но хотя бы есть шанс избежать полного раздела страны. При этом обе стороны пытаются зайти в переговорный процесс с сильной позиции. Наш Президент говорит, смотрите: у России есть резервы – 250 тысяч, и новая техника, они введут их в бой. А Зеленский в ответ показывает, что у него тоже все хорошо. Общество поддерживает войну до последнего украинца, готово умирать, военкомов мы наберем новых, а рейтинг Зеленского – больше 90 %. И на белорусское предложение о переговорах они ответили инфоповодами, чтобы перебить рассуждения о мире внутри страны.
Андрей Лазуткин:
Смотрите, нам поставят самолеты F-16. И вот уже радостный Зеленский сидит в кабине. А в это время в Раду вносят законопроект о запрете территориальных уступок России. То есть с одной стороны они показывают: у нас есть силы и средства воевать дальше. А с другой стороны, да, они могут создать переговорную группу, о чем-то договариваться, а потом парламент примет закон, который все это перечеркнет, мол, народ так решил. Для чего это делается? Чтобы тянуть время. После провала наступления у Зеленского не остается варианта, кроме как затягивать конфликт с помощью имитации переговоров. Полгода они будут сидеть в обороне и «договариваться», а потом либо попробуют повторить наступление с новой техникой и самолетами, либо продолжат активную оборону.
Но наш Президент предлагает избежать такого сценария и как можно быстрее закончить конфликт. А чтобы это сделать, нужно донести переговорную позицию не только до Зеленского, но и до военных. Президент часто говорил, что желающих воевать там нет. Но если не верите, давайте посмотрим статью американского издания Economist за воскресенье. Заголовок: «Вялое контрнаступление Украины портит общественное мнение». По тексту украинские военные жалуются, что получили всего 60 «Леопардов», хотя им обещали сотни, что нет техники для разминирования и нет поддержки с воздуха. Там же цитата со ссылкой на Генштаб: «Мы больше не планируем операции, которые подразумевают большие потери. Акцент на ослаблении сил противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба».
Сколько они могут сидеть в такой обороне? Долго, сил для этого хватит, то есть оттягивать переговоры военные будут столько, сколько им скажут. Но проблема в том, что реальных настроений в Украине не знает никто. Оппозиция задавлена, независимые СМИ закрыты, а противники власти либо убиты, либо находятся в заключении. Но даже в условиях военного режима там есть аудитория, которая нас слышит, но не может ничего сказать в ответ. Именно к ней и обращался Президент. В интервью было два главных посыла: первый – война может быть закончена в любой момент, и второй – в начале конфликта виноват Зеленский, который не сделал ничего, чтобы его предотвратить.
Зачем Президент так подчеркивает вину Зеленского? А потому что в Украине могут быть досрочные выборы. Пока переговоры не начались, Зеленскому это выгодно, чтобы, с одной стороны, Запад его не слил, если русские и американцы договорятся, а с другой стороны, на переговорах ведь придется отдавать территории, и после такого выиграть выборы невозможно.
Андрей Лазуткин:
И тогда становится понятно, зачем они каждый день отправляют беспилотники бомбить жилые здания в Москве или подрывают Крымский мост. Это такая форма подготовки к выборам. Когда слишком популярным стал Залужный, ему в противовес начали показывать диверсанта Буданова. Когда Буданов стал слишком известным, они достали на свет Малюка, руководителя СБУ. И тот подробно рассказывает, как СБУ взрывало Крымский мост. Хотя ни одна нормальная спецслужба такие вещи не раскрывает и не берет на себя. То есть все это специально вбрасывают, и, видимо, вариант с досрочными выборами вполне возможен. И они переключают тот электорат, который бы голосовал против Зеленского за Залужного, на другие фигуры популярных военных.
А теперь поставьте себя на место нашего Президента. Зная такого рода информацию, он очень осторожно высказывался об украинских военных, о жителях Западной Украины, но зато весьма негативно – о Зеленском.
Александр Лукашенко:
Да он сидел в погребе в это время, Диана! Зеленский твой сидел в это время в погребе, он никого, ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится.
Андрей Лазуткин:
Да и аргументы в интервью приведены тоже как для военных. Смотрите, вот карта боевых действий, вот здесь у вас проблемы, а здесь и здесь будут новые российские удары. Президент понимает, что это ценная для украинской разведки и для Генштаба информация, и поэтому ее специально сдают, чтобы как можно больше людей оттуда посмотрело интервью.
Но кроме военных, есть еще и жители Западной Украины и центральных областей – это нормальные, трудолюбивые люди, которым не нужна никакая война. Многие хотели бы вернуться в страну, но не могут. Их голос не слышен, потому что общество молчит, а вместо него говорит военная пропаганда. Но если они пойдут на выборы, например за рубежом, где сегодня находится около пяти миллионов украинских беженцев, как в этом лагере с фанерными стенками, большой вопрос: они будут голосовать за войну или против нее?
Будем надеяться, что голосом разума в будущей Украине станет Диана Панченко. Как отметил Президент, украинской молодежи принимать страну, но за 30 лет независимости был накоплен такой груз ошибок, которые сегодня не имеют простых решений. Но если что мы поможем, и это был самый теплый момент интервью.
А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».