Мирным переговорам быть? Политолог рассказал, как Запад готовит заморозку конфликта

США отмечают, что у ВСУ остался ровно месяц, чтобы показать результаты наступления. Для этого была передана очередная партия боеприпасов на 200 миллионов долларов и анонсировано обучение пилотов на самолетах F-16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но, похоже, Белый дом в успех ВСУ не верит и одновременно ведет дипломатическую работу, то есть готовит фон для временной заморозки конфликта. В таком контексте интервью Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко приковало к себе внимание всех игроков. О том, дошли ли посылы Президента до адресатов и как интервью связано с подготовкой мирных переговоров, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Пойдет ли Запад на переговоры? Конечно пойдет. Американцы уже готовят переговорную позицию, и там будет несколько элементов. Первый – дать Зеленскому выступить с трибуны ООН, которую американцы сегодня полностью контролируют. Им надо показать Украину как жертву агрессии, и они уже проводили резолюцию ООН с таким названием.

За голосовала 141 страна, воздержались 35, и только пять были против. Вроде немного, но в ООН такая модель подсчета, когда у огромного Китая и у маленьких Соломоновых островов по одному голосу. Для США это отличный формат, чтобы показать якобы изоляцию России. Второй момент: они формируют коалицию незападных стран, которые должны поддержать переговоры на условиях Украины. Для этого они проводили закрытые встречи в Дании, а потом в Саудовской Аравии. Смысл таких встреч – США предлагают им поддержать мирный план Зеленского. План простой – это вывод российских войск на границы 1991 года, то есть из Крыма и Донецка, создание трибунала по России, как было по Югославии, а также мировой потолок цен на российскую нефть и газ. Вот с таким предложением Зеленский и будет выступать в ООН. То есть переговоры еще не начались, но уже понятно, что в таком формате они тупиковые. Как на это реагирует Россия? Для этого в дипломатии есть свои методы. Например, свою независимую точку зрения может озвучить союзник, в данном случае Беларусь. И вот какой прозвучал ответ на переговорные условия Запада.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Переговоры должны начаться без предварительных условий. Это классика в любой дипломатии, я так считаю. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать все: и Крым, и Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск. Все там надо обсуждать, но за столом переговоров.

Андрей Лазуткин:

В чем российская позиция? Как Президент подчеркнул в интервью, после провала наступления у Украины только два варианта. Это выход российских войск к Днепру, создание угрозы Одессе и Харькову, а затем – Киеву. Либо переговоры без предварительных условий, а не в рамках плана Зеленского с передачей территорий и военным трибуналом. Дальше Президент подробно рассказывает, какой может быть мирная повестка и какие вопросы уже не будут обсуждать русские. Ни Крым, ни новые территории Россия не будет ставить в повестку переговоров, как это было в Беловежской пуще, Гомеле и Стамбуле. Поезд ушел. Но хотя бы есть шанс избежать полного раздела страны. При этом обе стороны пытаются зайти в переговорный процесс с сильной позиции. Наш Президент говорит, смотрите: у России есть резервы – 250 тысяч, и новая техника, они введут их в бой. А Зеленский в ответ показывает, что у него тоже все хорошо. Общество поддерживает войну до последнего украинца, готово умирать, военкомов мы наберем новых, а рейтинг Зеленского – больше 90 %. И на белорусское предложение о переговорах они ответили инфоповодами, чтобы перебить рассуждения о мире внутри страны.

Андрей Лазуткин:

Смотрите, нам поставят самолеты F-16. И вот уже радостный Зеленский сидит в кабине. А в это время в Раду вносят законопроект о запрете территориальных уступок России. То есть с одной стороны они показывают: у нас есть силы и средства воевать дальше. А с другой стороны, да, они могут создать переговорную группу, о чем-то договариваться, а потом парламент примет закон, который все это перечеркнет, мол, народ так решил. Для чего это делается? Чтобы тянуть время. После провала наступления у Зеленского не остается варианта, кроме как затягивать конфликт с помощью имитации переговоров. Полгода они будут сидеть в обороне и «договариваться», а потом либо попробуют повторить наступление с новой техникой и самолетами, либо продолжат активную оборону. Но наш Президент предлагает избежать такого сценария и как можно быстрее закончить конфликт. А чтобы это сделать, нужно донести переговорную позицию не только до Зеленского, но и до военных. Президент часто говорил, что желающих воевать там нет. Но если не верите, давайте посмотрим статью американского издания Economist за воскресенье. Заголовок: «Вялое контрнаступление Украины портит общественное мнение». По тексту украинские военные жалуются, что получили всего 60 «Леопардов», хотя им обещали сотни, что нет техники для разминирования и нет поддержки с воздуха. Там же цитата со ссылкой на Генштаб: «Мы больше не планируем операции, которые подразумевают большие потери. Акцент на ослаблении сил противника: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба».

Сколько они могут сидеть в такой обороне? Долго, сил для этого хватит, то есть оттягивать переговоры военные будут столько, сколько им скажут. Но проблема в том, что реальных настроений в Украине не знает никто. Оппозиция задавлена, независимые СМИ закрыты, а противники власти либо убиты, либо находятся в заключении. Но даже в условиях военного режима там есть аудитория, которая нас слышит, но не может ничего сказать в ответ. Именно к ней и обращался Президент. В интервью было два главных посыла: первый – война может быть закончена в любой момент, и второй – в начале конфликта виноват Зеленский, который не сделал ничего, чтобы его предотвратить. Зачем Президент так подчеркивает вину Зеленского? А потому что в Украине могут быть досрочные выборы. Пока переговоры не начались, Зеленскому это выгодно, чтобы, с одной стороны, Запад его не слил, если русские и американцы договорятся, а с другой стороны, на переговорах ведь придется отдавать территории, и после такого выиграть выборы невозможно.

Андрей Лазуткин:

И тогда становится понятно, зачем они каждый день отправляют беспилотники бомбить жилые здания в Москве или подрывают Крымский мост. Это такая форма подготовки к выборам. Когда слишком популярным стал Залужный, ему в противовес начали показывать диверсанта Буданова. Когда Буданов стал слишком известным, они достали на свет Малюка, руководителя СБУ. И тот подробно рассказывает, как СБУ взрывало Крымский мост. Хотя ни одна нормальная спецслужба такие вещи не раскрывает и не берет на себя. То есть все это специально вбрасывают, и, видимо, вариант с досрочными выборами вполне возможен. И они переключают тот электорат, который бы голосовал против Зеленского за Залужного, на другие фигуры популярных военных. А теперь поставьте себя на место нашего Президента. Зная такого рода информацию, он очень осторожно высказывался об украинских военных, о жителях Западной Украины, но зато весьма негативно – о Зеленском.

Александр Лукашенко:

Да он сидел в погребе в это время, Диана! Зеленский твой сидел в это время в погребе, он никого, ничего не отражал. А военные видели, чем это закончится. Андрей Лазуткин:

Да и аргументы в интервью приведены тоже как для военных. Смотрите, вот карта боевых действий, вот здесь у вас проблемы, а здесь и здесь будут новые российские удары. Президент понимает, что это ценная для украинской разведки и для Генштаба информация, и поэтому ее специально сдают, чтобы как можно больше людей оттуда посмотрело интервью.