Субботин: 70-й указ сработал, он позволил АПК Витебской области идти вперёд

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших – ход уборочной. Воевать в поле – это уже метафора, которая выросла из выступлений нашего Президента и стала стимулом для аграриев и показателем для тех, кто разжигает реальную войну.

70-й указ, который был подписан три года назад, предполагал беспрецедентно щедрые шаги со стороны государства типа расчистки долгов, рассрочки обязательств предприятиям Витебской области в обмен на гарантии того, что они смогут наладить свою работу, вздохнуть и шагнуть вперед. Так было в теории, на практике же есть отдельные позитивные подвижки, но явно не те, на которые рассчитывали.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Не получается четкого планирования ввиду того, что у нас по периметру нашей страны происходят разные события: от политических, санкционных вещей, экономического давления на нас и много-много чего еще. Поэтому в идеале, как мы спланировали, не получается, потому что эти события искажают внешний рынок, а ведь мы очень сильно зависим от экспорта, тем более аграрного. Это очень сильно влияет на поставку того или иного оборудования, на поставку запасных частей. И приходится находить различные решения, зачастую неординарные, чтобы возникающие проблемы преодолевать, о которых еще пару месяцев назад ты даже не мог подумать.

70-й указ сработал, он позволил агропромышленному комплексу Витебской области идти вперед. То есть он свою миссию выполнил. Это и обслуживание долговых обязательств, это и небольшое, но поступательное развитие по всем показателям. Это четко прослеживается. Но новые условия требуют, конечно, и новых подходов. Поэтому мы будем делать больше ставку на инициативу руководителей на местах, ставку на какие-то новые проекты, новые линейки продуктов, которые либо необычны для нас, либо максимально востребованы и ожидаемы на внешних рынках.

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