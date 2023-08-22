Лукашенко поддержал схему развития биотехнологического кластера в Витебской области

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших – ход уборочной. Воевать в поле – это уже метафора, которая выросла из выступлений нашего Президента и стала стимулом для аграриев и показателем для тех, кто разжигает реальную войну.

Не только упаковать, но и начинить «фишками» предстоит программу XI Форума регионов, который в 2024 году состоится в Витебске. Центральной тематикой выбрана наука и инновации для развития экономики Союзного государства. И мы не должны ударить в грязь лицом, обязаны показать партнерам наши разработки и, разумеется, поучиться и у них. Тем более, что Витебск продолжает укреплять свои позиции на пути к званию инновационной столицы Беларуси (хотя бы с точки зрения фармакологии). И не только потому, что нынешний руководитель области – доктор биологических наук. Президент интересуется, что там с амбициозным планом создания отечественной вакцины на «БелВитунифарм»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: На финансирование проекта деньги были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. По плану строительство завода должно завершиться в этом году. Как мне докладывают, первый этап позади, опытная серия вакцины выпущена. Помните, мы ездили, смотрели, планировали построить настоящий завод по производству собственных вакцин. Почему в Витебской области? Потому что есть опыт. Там вакцины для животных мы умеем делать, опыт можно использовать ( подробнее ).

Этот вопрос гораздо масштабнее, чем кажется, и относится к числу тех, что «на перспективу». Обеспечение биологической безопасности (как показала та же пандемия) не менее важно, чем скажем, продовольственной и военной. Есть предложение объединить производства, центры разработки в единый кластер и пойти дальше, чем создание вакцин.

Александр Лукашенко:

Как меня информируют, есть перспективное предложение о выпуске противоопухолевых препаратов для лечения заболеваний крови. Очень важное направление. Как эти планы увязаны с выполнением моего поручения о создании биотехнологического кластера?

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Мы пришли все равно к выводу, что в центре этого кластера должен быть научно-практический центр, который будет генерировать идеи и создавать передовые разработки во всех сферах биотехнологической науки и внедрять там же, на производствах, которые будут формироваться рядом с ним.

Глава государства в целом поддержал видение руководства области, но попросил в погоне за выгодой не перебарщивать, не дублировать функции уже существующих структур и смотреть чуть шире.

Читайте также:

Субботин: 70-й указ сработал, он позволил АПК Витебской области идти вперёд

Лукашенко: «Важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно»

Александр Субботин представил концепцию создания биотехнологического кластера в Витебской области