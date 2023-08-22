Лукашенко: «Важнейший этап впереди – подготовиться и убрать кукурузу, особенно на зерно»

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из важнейших – ход уборочной. Воевать в поле – это уже метафора, которая выросла из выступлений нашего Президента и стала стимулом для аграриев и показателем для тех, кто разжигает реальную войну.

С учетом кадровых перестановок и весомой господдержки, которая оказана Витебской области, на совещании обсудили работу АПК региона в целом. Президент ждет роста эффективности, который обещал обеспечить Александр Субботин. Еще одна тема совещания – XI Форум регионов. Он пройдет летом 2024-го в Витебске. Президент настраивает ответственных за организацию максимально серьезно отнестись к подготовке. О тех, кому много дают и немало спрашивают, Алена Сырова.

Если не самая успешная (хотя это понятие относительное), то самая часто упоминаемая Президентом страны область – Витебская. Скажете: ну конечно, это потому что близкая Александру Лукашенко. И во многом будете правы. Добавим к этому то, что северная область – одна из самых опекаемых со стороны государства, но вместе с тем медленных по темпам развития областей – и секрет внимания раскрыт. Хотя согласитесь, будь все так уж плохо, не появился бы сегодня во Дворце Независимости символ достатка – каравай. И губернатор в ожидании разговора с главой государства не был бы в приподнятом расположении духа.

Александр Лукашенко озвучивает повестку сегодняшнего разговора, который можно считать лишь началом серьезной работы над регионом. Усиленный новым помощником Президента после масштабного селекторного совещания месяц назад, чуть раньше – молодым губернатором, он должен показать результат, прежде всего в АПК. И вроде показывает, но пока не тот, на который рассчитывают. Пример – свыше трети площадей области все еще не убраны, урожайность зерновых меньше прошлогодней, отстают и по заготовке кормов. Прежде чем состоялось это совещание, Александр Лукашенко провел селектор и выезжал в поля, слушал мнения и вице-премьера, и рядового механизатора, озвучивал свои мысли. Сегодня звездный час губернатора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю, сейчас губернатор скажет: ну вы же видите, как нас засушило. Половину засушило, половину были нормальные посевы. Надо было компенсировать недобор урожая в засушливых районах хорошим урожаем, допустим, в западных районах.

Александр Субботин заметит, что за последнюю неделю августа, несмотря на дожди, приложат все усилия, чтобы убрать весь хлеб на полях. И в сентябре начнут полноценно заниматься севом озимых. К слову, именно на такие культуры Александр Лукашенко ориентирует аграриев северного и восточных регионов страны, чтобы была возможность и раньше посеять, и раньше убрать, и баланс соблюсти. Президент напоминает: как бы ни было, уборочная не считается законченной, если собрали только зерновые.