Судьбу этого пса взял на контроль Кубраков. Кто стал хозяином овчарки, которая попала в руки живодёрки в Витебске?
Новости Беларуси. У печальной истории, которая могла закончиться трагедией для собаки, попавшей в руки живодера, счастливое продолжение. У немецкой овчарки по кличке Скотч, за судьбой которой следила вся страна, появился новый хозяин – начальник УВД Витебского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Лукьяненко, начальник питомника служебных собак Витебского областного управления Департамента охраны МВД:
Сегодня по указанию министра внутренних дел Республики Беларусь в питомник служебных собак Витебского областного управления Департамента охраны была передана собака породы немецкая овчарка (возраст – полтора года) из приюта «Добрик» города Витебска. Собака поступила в удовлетворительном состоянии, ей будет оказана квалифицированная ветеринарная помощь. Мы ее обеспечим соответствующим уходом, кормлением, содержанием.
В безопасности пес оказался благодаря неравнодушным людям, мгновенному реагированию правоохранителей и вниманию к проблеме министра МВД Беларуси. Он лично вступился за четвероногого питомца, который также вскоре может пополнить ряды кинологической службы милиции.
«Я его буквально стукнула поводком». Очередная жертва витебской живодёрки! История спасения немецкой овчарки.