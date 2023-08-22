Судьбу этого пса взял на контроль Кубраков. Кто стал хозяином овчарки, которая попала в руки живодёрки в Витебске?

Новости Беларуси. У печальной истории, которая могла закончиться трагедией для собаки, попавшей в руки живодера, счастливое продолжение. У немецкой овчарки по кличке Скотч, за судьбой которой следила вся страна, появился новый хозяин – начальник УВД Витебского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лукьяненко, начальник питомника служебных собак Витебского областного управления Департамента охраны МВД:

Сегодня по указанию министра внутренних дел Республики Беларусь в питомник служебных собак Витебского областного управления Департамента охраны была передана собака породы немецкая овчарка (возраст – полтора года) из приюта «Добрик» города Витебска. Собака поступила в удовлетворительном состоянии, ей будет оказана квалифицированная ветеринарная помощь. Мы ее обеспечим соответствующим уходом, кормлением, содержанием.