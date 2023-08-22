День-два – и чувствуется командный дух. Как воспитывают патриотов в летнем лагере на «Линии Сталина»?

Новости Беларуси. А сейчас о тех, кто со школьной скамьи готов постигать азы военного искусства: владеть оружием, ходить строем и жить по уставу. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» стартовала вторая смена лагеря «Наследники Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В армейскую жизнь окунулась и наш корреспондент Арина Верховская. Узнала, как проведут девять дней без родителей маленькие патриоты.

Ранний подъем, построение, зарядка. Строгий распорядок дня и дисциплина для Александра дело уже привычное. В оборонительно-спортивном лагере «Наследники Победы» парень уже второй раз. Признается, для него это не просто летний отдых, а настоящий курс молодого бойца.

Александр Савич, воспитанник оборонительно-спортивного лагеря «Наследники Победы»:

Больше адреналин, драйв, эмоции радостные. Не хочется вообще отсюда уезжать, потому что друзья. И вообще интересное место, такое историческое.

Вот уже второй год на «Линии Сталина» школьников знакомят с традициями пионерского движения. Заданная тематика прослеживается не только в заданиях и квестах, но и в дресс-коде. Пионерский галстук, значки и красные пилотки украшают образы ребят.

Дарья Скавинская, воспитанница оборонительно-спортивного лагеря «Наследники Победы»:

В этом году, мне кажется, более погружаются дети в военную тематику, потому что у нас начинаются разборы пионеров, пионеров-героев. Мы разбираем их биографию, их жизнь. В принципе, из того, что мне нравится здесь, у нас постоянные квесты.

Павел Дятко, старший воспитатель оборонительно-спортивного лагеря «Наследники Победы»:

Квесты готовим за день, за два до этого, чтобы все было свежо в памяти, где раскладывать задания для детей. Поэтому детям очень нравится. Если первый раз каждый за себя может играть, то уже через день-два чувствуется командный дух.

Девять дней школьники живут настоящей армейской жизнью, осваивают азы военного искусства. Учатся правильно маршировать, разбирать и собирать автомат. Ежедневно они посещают познавательные лекции и смотрят исторические фильмы.

Арина Верховская, корреспондент:

В лагере ребят знакомят с основами тактической подготовки. Теорию совмещают с практикой. Для этого оборудованы специальные площадки. Одна из таких – бронированный поезд. Взяв в руки пулемет, настроив прицел, я буду стрелять во вражескую пехоту.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Мы пытаемся показать преемственность поколений тех героев. Все-таки мы показываем героику Великой Отечественной, Первой мировой, Гражданской войны, Афганской войны, Чечни – все что угодно. Потом мы показываем наших ребят, которые не боятся в бой ходить. Хоть он и тестовый, но там взрывы, выстрелы, нужно задачи выполнять, бронетехника катается рядом. То есть очень много рисков.