Лукашенко – чиновникам: «Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги»
Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона. Один из важнейших – ход уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент неоднократно подчеркивал, что лучше воевать в поле. Понимают ли это в Витебской области, сегодня доложил Александр Субботин. Главные вопросы главы государства к урожайности зерновых.
В этом году валовой сбор зерна в витебской области ожидается на уровне 630 тысяч тонн, что на 40 % ниже прошлогоднего результата. Похожая ситуация с заготовкой кормов. Кроме того, свыше трети площадей еще не убраны. Винить погоду во всех бедах в Беларуси не принято. И хоть условия нынешнего года были весьма затруднительными, отдельные регионы страны смогли стабилизировать свое положение. Умение вовремя принять правильное решение – отличает хорошего руководителя. С учетом кадровых перестановок и весомой господдержкой, которая оказана области, на совещании обсудили работу АПК региона в целом. Президент ждет роста эффективности, который обещал обеспечить Александр Субботин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Более трех лет назад издан указ № 70. Области оказана весомая государственная поддержка, Витебской области: расчистка долгов, рассрочка обязательств на 15 лет и прочее. Помните наш разговор, жестокий, мужской. Сегодня мы видим отдельные позитивные подвижки: сельское хозяйство области в целом показывает положительную динамику, растут производство молока и удои на корову. Если не будет кормов, то эта динамика обвалится. Этого крайне недостаточно. Проблем у нас хватает. Снижается поголовье и производство скота, не хватает сырья, не загружены мощности мясокомбинатов (есть куда расти и есть где перерабатывать сырье, молоко и мясо), слабая дисциплина расчетов. Это не допустимо. Повторяю: если у предприятия нет денег рассчитаться с крестьянами, из бюджета отдавайте. Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги за поставленное, особенно молоко и мясо.