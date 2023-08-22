Лукашенко – чиновникам: «Сами без зарплаты сидите, но людям верните деньги»

Новости Беларуси. Позитивные подвижки в секторе АПК Витебской области есть. Тем не менее сохраняется ряд проблем. Об этом заявил Александр Лукашенко во время совещания по актуальным вопросам развития северного региона. Один из важнейших – ход уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент неоднократно подчеркивал, что лучше воевать в поле. Понимают ли это в Витебской области, сегодня доложил Александр Субботин. Главные вопросы главы государства к урожайности зерновых.

В этом году валовой сбор зерна в витебской области ожидается на уровне 630 тысяч тонн, что на 40 % ниже прошлогоднего результата. Похожая ситуация с заготовкой кормов. Кроме того, свыше трети площадей еще не убраны. Винить погоду во всех бедах в Беларуси не принято. И хоть условия нынешнего года были весьма затруднительными, отдельные регионы страны смогли стабилизировать свое положение. Умение вовремя принять правильное решение – отличает хорошего руководителя. С учетом кадровых перестановок и весомой господдержкой, которая оказана области, на совещании обсудили работу АПК региона в целом. Президент ждет роста эффективности, который обещал обеспечить Александр Субботин.