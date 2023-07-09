Не забудьте подкормить землянику! Что нужно сделать, чтобы сохранить урожай на будущий год?

Ремонтантная садовая земляника уже заходит на второй круг плодоношения. Ее обязательно надо подкормить и обработать от болезней и вредителей, чтобы все силы были направлены только на плоды, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Стоит щедро засыпать золу под все кустики и замульчировать подсохшей скошенной травой – при высоких температурах она моментально высыхает, становясь сеном. Ее основные функции: удерживание влаги в верхнем слое почвы, обеспечение рыхлости грунта, а также предохранение ягод от загрязнения.

В конце сезона плодоношения, когда на кустиках не осталось ни одной ягоды, очередной важный период, когда начинает активно закладываться урожай будущего года. И если растению всего хватает: тепла, влаги, питания и заботы, то в следующем году урожай может быть еще богаче.

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