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Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области

08 июля 2023 19:27
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Новости Беларуси. Принять участие в спортивных соревнованиях и проявить себя в творчестве. В Минской области проходит традиционный молодежный фестиваль. На три дня на берег Березины съехались представители агропромышленного комплекса Минской области.

В атмосферу турслета в программе Новости «24 часа» погрузился и Глеб Прокофьев.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-1

Палаточный лагерь команды из Борисовского района. Здесь каждый занят делом. К примеру, Павел пилит дрова, а Ольга – главная на полевой кухне. Меню разнообразное: конвертики с сыром и мясом, запеченный картофель, а на обед уже готовится борщ.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-4

Ольга Буткевич, главный специалист отдела животноводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома:
Все это готовилось на костре, в полевых условиях.
– Расскажите прелести еды, приготовленной на костре, а не на газовой плите?
– Прелести в самой атмосфере, и вкус блюда настолько насыщенный: дым, вся атмосфера природы. Блюда становятся намного вкуснее.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-7

Ну вот уже и фирменный борщ готов. Проголодавшиеся коллеги в очереди за порцией супа. Попробовав, признаются, что первое блюдо сегодня удалось.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-10

Дарья Жукова, главный специалист отдела экономики управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома:
Очень вкусно. На самом деле очень вкусно. Когда борщ на костре, у него даже специфический вкус. Кстати, рецепт мы все спрашивали, она с нами не делится.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-13

А это уже с песней у костра участники слета из Слуцкого района. Между прочим, победители прошлого фестиваля. Надо сказать, что и в этом году они нацелены на победу. Сейчас готовятся к очередному конкурсу «бульба-файт». Белорусские драники надо будет приготовить на колодках. Оценивается не только вкус, но и оформление блюда.

На Березине проходит молодежный фестиваль TourFest

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-16

В целом программа турслета насыщенная. Вчера участники соревновались в фигурном вождении велосипеда, а также в меткости, играя в дартс. А сегодня их ожидает сдача нормативов, интеллектуальный квиз и полоса препятствий.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-19

Глеб Прокофьев, корреспондент:
Параллельные перила, маятник, транспортировка пострадавшего. Эти и другие этапы вошли в полосу препятствий фестиваля. Дистанцию необходимо пройти за наименьшее время и желательно без штрафов.

На природе нашли место и диалоговой площадке. Дискуссия с представителями объединения «Патриоты Беларуси» получилась интересной. Круг как никогда обширный: от геополитики до патриотического воспитания молодежи.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-22

Юлия Артюх, общественный деятель:
Очень здорово, когда диалоговая площадка, организованна именно на природе, нет формализма, как говорится, беседа без галстуков. И аудитория тогда максимально открыта. Площадка посвящена в целом Году мира и созидания. Такой посыл. Мы разговариваем на разные вещи, потому что все между собой переплетается. Мы не можем абстрагироваться от каких-то геополитических событий, говорить только, что хорошего происходит в нашей стране, естественно, мы говорим в контексте других стран, в контексте тех событий, которые происходят вокруг нашей страны.

От доярки до комбайнера. Порядка 300 представителей агропромышленного комплекса в этом году участвуют в турфестивале. Всего 22 команды практически со всех районов Минской области.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-25

Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета:
Все команды настроены очень позитивно, воодушевлены. Настроены на победу. Вот уже второй день они состязаются во всех этих мероприятиях. Каждый борется за свою победу, каждый хочет показать, что он лучше.

Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области-28

По итогам всех конкурсов турслета определят команду-победителя. Организаторы для них подготовили кубки и ценные подарки.

# Молодежь Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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