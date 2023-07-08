Борщ на костре и драники на колодках. На берегу Березины высадился молодёжный десант АПК Минской области

Новости Беларуси. Принять участие в спортивных соревнованиях и проявить себя в творчестве. В Минской области проходит традиционный молодежный фестиваль. На три дня на берег Березины съехались представители агропромышленного комплекса Минской области. В атмосферу турслета в программе Новости «24 часа» погрузился и Глеб Прокофьев.

Палаточный лагерь команды из Борисовского района. Здесь каждый занят делом. К примеру, Павел пилит дрова, а Ольга – главная на полевой кухне. Меню разнообразное: конвертики с сыром и мясом, запеченный картофель, а на обед уже готовится борщ.

Ольга Буткевич, главный специалист отдела животноводства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома:

Все это готовилось на костре, в полевых условиях.

– Расскажите прелести еды, приготовленной на костре, а не на газовой плите?

– Прелести в самой атмосфере, и вкус блюда настолько насыщенный: дым, вся атмосфера природы. Блюда становятся намного вкуснее.

Ну вот уже и фирменный борщ готов. Проголодавшиеся коллеги в очереди за порцией супа. Попробовав, признаются, что первое блюдо сегодня удалось.

Дарья Жукова, главный специалист отдела экономики управления по сельскому хозяйству и продовольствию Борисовского райисполкома:

Очень вкусно. На самом деле очень вкусно. Когда борщ на костре, у него даже специфический вкус. Кстати, рецепт мы все спрашивали, она с нами не делится.

А это уже с песней у костра участники слета из Слуцкого района. Между прочим, победители прошлого фестиваля. Надо сказать, что и в этом году они нацелены на победу. Сейчас готовятся к очередному конкурсу «бульба-файт». Белорусские драники надо будет приготовить на колодках. Оценивается не только вкус, но и оформление блюда. На Березине проходит молодежный фестиваль TourFest

В целом программа турслета насыщенная. Вчера участники соревновались в фигурном вождении велосипеда, а также в меткости, играя в дартс. А сегодня их ожидает сдача нормативов, интеллектуальный квиз и полоса препятствий.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Параллельные перила, маятник, транспортировка пострадавшего. Эти и другие этапы вошли в полосу препятствий фестиваля. Дистанцию необходимо пройти за наименьшее время и желательно без штрафов. На природе нашли место и диалоговой площадке. Дискуссия с представителями объединения «Патриоты Беларуси» получилась интересной. Круг как никогда обширный: от геополитики до патриотического воспитания молодежи.

Юлия Артюх, общественный деятель:

Очень здорово, когда диалоговая площадка, организованна именно на природе, нет формализма, как говорится, беседа без галстуков. И аудитория тогда максимально открыта. Площадка посвящена в целом Году мира и созидания. Такой посыл. Мы разговариваем на разные вещи, потому что все между собой переплетается. Мы не можем абстрагироваться от каких-то геополитических событий, говорить только, что хорошего происходит в нашей стране, естественно, мы говорим в контексте других стран, в контексте тех событий, которые происходят вокруг нашей страны. От доярки до комбайнера. Порядка 300 представителей агропромышленного комплекса в этом году участвуют в турфестивале. Всего 22 команды практически со всех районов Минской области.

Вероника Шишковская, заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Минского областного исполнительного комитета:

Все команды настроены очень позитивно, воодушевлены. Настроены на победу. Вот уже второй день они состязаются во всех этих мероприятиях. Каждый борется за свою победу, каждый хочет показать, что он лучше.