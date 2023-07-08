Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло

Новости Беларуси. В Кореличах местный житель создал велосипед-чоппер, который не оставляет равнодушными ни прохожих, ни водителей. Очертания мотоцикла, но при этом транспорт с педалями. На достигнутом изобретатель останавливаться не собирается. С ветерком на эксклюзивном железном коне в программе Новости «24 часа» на СТВ прокатилась и наш корреспондент Галина Буро.

– Ну, как вам мой велосипед?

– Супер!

Теперь Дмитрия Кулицкого в Кореличах называют не иначе как наш Кулибин. 4 месяца он создавал своими руками необычного железного коня. Раму варил на работе – он электрогазосварщик в местном сельхозпредприятии, остальное делал по вечерам в гараже. Идею подбросила Всемирная паутина, это был вызов – я тоже так смогу. Сказал и сделал.

Дмитрий Кулицкий, житель Кореличей:

Детали брались в основном со старых велосипедов – раскладники, взрослики, все оттуда. Немножко есть свои доработки: немножко добавлялись трубы, по рулю, по вилке самой. Здесь по задней ходовой части.

Высокий руль, чтобы сидеть, словно на настоящем чоппере. Металлические наконечники выточил знакомый токарь. Из другого старого руля Дмитрий сделал спинку. Самое сложное – рама. Чтобы соблюсти диагональ и не допустить залома руля при повороте, пришлось потрудиться. Переделывал не единожды. Дмитрий Кулицкий:

Нитку натягивал от колеса под колесо – смотрел диагональ. Ты вот так сидишь на нем, а сварщик другой стоит сбоку – прихватить. Шутит, что вопреки поговорке, он изобрел велосипед. Кое-что даже добавил из детства.

Дмитрий Кулицкий:

Пружина взята с обычного сиденья. И, как обычно, катафот. Эта задумка взята у меня еще из моего детства, как мы любили перо ставить в пружину, назад. Цвет придал знакомый автопокрасчик – так получился не мото, а именно велочоппер.

Галина Буро, корреспондент:

Этот велосипед отличается от привычных нам собратьев не только по внешнему виду, но и по манере езды. Чтобы поехать, еще надо привыкнуть к управлению. Что я сейчас и попробую сделать. Вы мне поможете?

Так, так, у меня кажется получается. А, класс! Супер!

Двойной эффект вечером – Дмитрий сделал освещение, добавил светодиодные ленты. Да и днем велоэксклюзив собирает сотни лайков.

Дмитрий Кулицкий:

Я даже не ожидал! Внимания столько на себя получил: и из машин, и из форточек, и останавливались, и открывали окна, говорили, что чудо, классно. Гордости было очень много. В планах на необычный транспорт поставить электродвигатель и добавить коляску для пассажира. В разработке и второй велосипед – для сына. Сперва хотел в стиле Человека-паука, но родилась другая задумка – с историческим акцентом.