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Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло

08 июля 2023 19:26
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Новости Беларуси. В Кореличах местный житель создал велосипед-чоппер, который не оставляет равнодушными ни прохожих, ни водителей. Очертания мотоцикла, но при этом транспорт с педалями. На достигнутом изобретатель останавливаться не собирается.

С ветерком на эксклюзивном железном коне в программе Новости «24 часа» на СТВ прокатилась и наш корреспондент Галина Буро.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-1

– Ну, как вам мой велосипед?
– Супер!

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-4

Теперь Дмитрия Кулицкого в Кореличах называют не иначе как наш Кулибин. 4 месяца он создавал своими руками необычного железного коня. Раму варил на работе – он электрогазосварщик в местном сельхозпредприятии, остальное делал по вечерам в гараже. Идею подбросила Всемирная паутина, это был вызов – я тоже так смогу. Сказал и сделал.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-7

Дмитрий Кулицкий, житель Кореличей:
Детали брались в основном со старых велосипедов – раскладники, взрослики, все оттуда. Немножко есть свои доработки: немножко добавлялись трубы, по рулю, по вилке самой. Здесь по задней ходовой части.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-10

Высокий руль, чтобы сидеть, словно на настоящем чоппере. Металлические наконечники выточил знакомый токарь. Из другого старого руля Дмитрий сделал спинку. Самое сложное – рама. Чтобы соблюсти диагональ и не допустить залома руля при повороте, пришлось потрудиться. Переделывал не единожды.

Дмитрий Кулицкий:
Нитку натягивал от колеса под колесо – смотрел диагональ. Ты вот так сидишь на нем, а сварщик другой стоит сбоку – прихватить.

Шутит, что вопреки поговорке, он изобрел велосипед. Кое-что даже добавил из детства.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-13

Дмитрий Кулицкий:
Пружина взята с обычного сиденья. И, как обычно, катафот. Эта задумка взята у меня еще из моего детства, как мы любили перо ставить в пружину, назад.

Цвет придал знакомый автопокрасчик – так получился не мото, а именно велочоппер.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-16

Галина Буро, корреспондент:
Этот велосипед отличается от привычных нам собратьев не только по внешнему виду, но и по манере езды. Чтобы поехать, еще надо привыкнуть к управлению. Что я сейчас и попробую сделать. Вы мне поможете?

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-19

Так, так, у меня кажется получается. А, класс! Супер!

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-22

Двойной эффект вечером – Дмитрий сделал освещение, добавил светодиодные ленты. Да и днем велоэксклюзив собирает сотни лайков.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-25

Дмитрий Кулицкий:
Я даже не ожидал! Внимания столько на себя получил: и из машин, и из форточек, и останавливались, и открывали окна, говорили, что чудо, классно. Гордости было очень много.

В планах на необычный транспорт поставить электродвигатель и добавить коляску для пассажира. В разработке и второй велосипед – для сына. Сперва хотел в стиле Человека-паука, но родилась другая задумка – с историческим акцентом.

Кулибин из Кореличей попробовал изобрести велосипед в XXI веке. И вот что из этого вышло-28

Дмитрий Кулицкий:
Хочу сделать тематику рыцаря. Рыцарские всякие там наконечники, немножко цепей добавить. Чтобы такой он был, ух! Мощь!

Не зря про него говорят: и кузнец, и сварщик, и мастер на все руки. Этим летом освоит новую профессию – на время отпуска записался в помощники комбайнера. А после уборочной можно и за дело браться. Мечта – мотоцикл. Купит или сам сделает – как знать.

# Хобби # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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