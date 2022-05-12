«Не всегда получается, к своему стыду». Чем в свободное время занимается министр юстиции?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.
Юлия Артюх, СТВ:
Какое хобби у вас, увлечение? Чем в свободное время занимаетесь?
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Наивысший коэффициент полезного действия всегда достигается в ситуации, когда меняется род деятельности. Это не я сказал – это цитата.
Юлия Артюх:
Я поняла. Мне просто интересно, какой род деятельности?
Сергей Хоменко:
Бильярд, теннис, футбол, читать.
Юлия Артюх:
А какие книги вы читаете?
Сергей Хоменко:
Одной из любимейших моих книг является «Честь имею». Я могу перечитать, например, «Шерлока Холмса». Перечитывая «Петра Первого», я его когда-то читал в совсем юном возрасте, Толстого, я нашел столько интересных моментов. А Булгаков «Мастер и Маргарита», сколько не перечитываешь, я уже три раза перечитал, очень много философских и других изречений, тех, которые просто не замечал. Кстати, в «Двенадцать стульев» то же самое и в «Золотом теленке» то же самое – у Ильфа и Петрова.
Юлия Артюх:
Говорят, что серьезную литературу, которую мы читали в школе, например, перечитываешь с годами и открываешь что-то совершенно новое для себя.
Сергей Хоменко:
«Хождение по мукам» я перечитал в училище, перечитывая сейчас, – это две разные книги, которые произвели впечатление.
Юлия Артюх:
А театр, например, любите?
Сергей Хоменко:
Не всегда получается, к своему стыду. Люблю.
Юлия Артюх:
Но не хожу.
Сергей Хоменко:
Но редко хожу.
Юлия Артюх:
По традиции у нас еще есть блиц-опрос – это короткий вопрос, и от вас короткий ответ. Есть ли люди, которые сыграли очень важную роль в вашей жизни?
Сергей Хоменко:
Я назову, в первую очередь, своих родителей. Читать и относиться к учебе научила меня моя бабушка. А учителями в военном деле, в управленческой среде, пользуясь случаем, с огромным уважением назову эти имена. Их знает вся наша страна – Аголец Валентин Степанович, Сиваков Юрий Леонидович, Жадобин Юрий Викторович, Гайдукевич Валерий Владимирович. Общаясь с ними, я всегда говорю, что те принципы, которые вы проповедовали, особенно в управленческой деятельности, сегодня я реализую на практике.
Юлия Артюх:
Вас легко вывести из себя?
Сергей Хоменко:
Не думаю.
Юлия Артюх:
Вас предавали когда-нибудь?
Сергей Хоменко:
Да.
Юлия Артюх:
Предпочитаете книги или просмотр фильмов?
Сергей Хоменко:
50 на 50.
Юлия Артюх:
Загородный дом или квартира в мегаполисе?
Сергей Хоменко:
При возможности, загородный дом.
Юлия Артюх:
О чем вы мечтаете?
Сергей Хоменко:
Глобальная мечта у всех одна. Чтобы Бог дал всем здоровья, а мы должны обеспечить мирное небо.
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