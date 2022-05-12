«Не всегда получается, к своему стыду». Чем в свободное время занимается министр юстиции?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси.

Юлия Артюх, СТВ:

Какое хобби у вас, увлечение? Чем в свободное время занимаетесь?

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Наивысший коэффициент полезного действия всегда достигается в ситуации, когда меняется род деятельности. Это не я сказал – это цитата. Юлия Артюх:

Я поняла. Мне просто интересно, какой род деятельности? Сергей Хоменко:

Бильярд, теннис, футбол, читать. Юлия Артюх:

А какие книги вы читаете?

Сергей Хоменко:

Одной из любимейших моих книг является «Честь имею». Я могу перечитать, например, «Шерлока Холмса». Перечитывая «Петра Первого», я его когда-то читал в совсем юном возрасте, Толстого, я нашел столько интересных моментов. А Булгаков «Мастер и Маргарита», сколько не перечитываешь, я уже три раза перечитал, очень много философских и других изречений, тех, которые просто не замечал. Кстати, в «Двенадцать стульев» то же самое и в «Золотом теленке» то же самое – у Ильфа и Петрова. Юлия Артюх:

Говорят, что серьезную литературу, которую мы читали в школе, например, перечитываешь с годами и открываешь что-то совершенно новое для себя.

Сергей Хоменко:

«Хождение по мукам» я перечитал в училище, перечитывая сейчас, – это две разные книги, которые произвели впечатление. Юлия Артюх:

А театр, например, любите? Сергей Хоменко:

Не всегда получается, к своему стыду. Люблю. Юлия Артюх:

Но не хожу.

Сергей Хоменко:

Но редко хожу. Юлия Артюх:

По традиции у нас еще есть блиц-опрос – это короткий вопрос, и от вас короткий ответ. Есть ли люди, которые сыграли очень важную роль в вашей жизни? Сергей Хоменко:

Я назову, в первую очередь, своих родителей. Читать и относиться к учебе научила меня моя бабушка. А учителями в военном деле, в управленческой среде, пользуясь случаем, с огромным уважением назову эти имена. Их знает вся наша страна – Аголец Валентин Степанович, Сиваков Юрий Леонидович, Жадобин Юрий Викторович, Гайдукевич Валерий Владимирович. Общаясь с ними, я всегда говорю, что те принципы, которые вы проповедовали, особенно в управленческой деятельности, сегодня я реализую на практике. Юлия Артюх:

Вас легко вывести из себя? Сергей Хоменко:

Не думаю.