«Все считают, что у дальнобойщика денег много». Что говорят водители, которые застряли на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Внимание, евродемократия, проезд затруднен. Больше 3 000 грузовиков стоят в очередях на границе с Евросоюзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наиболее сложная ситуация в пунктах пропуска «Берестовица – Бобровники». Этот транспортный коридор сейчас единственный в Гродненской области на польском направлении. Масло в огонь подливают и стражи польской границы – работают меньше, чем в четверть силы. В этом убедилась Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Перед пунктом пропуска «Берестовица» выстроились уже две очереди: здесь те, кто стоят на перецепку и пересечение границы, а здесь те, кто уже перецепился, опять же, вернулся в очередь и ожидает выезда за пределы страны. Настоящий транспортный коллапс, поскольку эта территория не рассчитана на такое количество машин.

В зоне ожидания перед пунктом пропуска все грузовики не помещаются, потому вынуждены искать места на обочинах, парковках и заправочных станциях. Забито все, настоящий муравейник из грузовиков и легковушек. Водители говорят, что обстановка аварийная. И словно в подтверждение, ночью здесь таки произошло столкновение машин, обошлось без жертв. Но напряжение среди водителей растет – еще бы, в походных условиях они вынуждены больше недели простаивать на дороге.

Александр Сивцов, водитель:

У вас закончится рабочий день, и поедете домой, правильно? У вас дома есть дом, телевизор, душ, горячая еда. Теперь представьте, вот там хвост, который стоит, ему надо будет сюда на такси приехать, чтобы купить еды. Что сделают таксисты? Повысят ценник, потому что все считают, что у дальнобойщика денег много, но никто не считает, что это безвыходная ситуация. «Ситуация аховая». Что происходит на пунктах пропуска в Польшу? Согласно международным договоренностям, границу в пунктах пропуска «Берестовица – Бобровники» в сутки могут пересекать до 500 грузовиков. Но за прошлые сутки польская сторона приняла всего 19 % большегрузов от нормы.

Константин Журавкин, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Берестовица»:

Контрольные службы Польши продолжают оформлять транспорт с существенными задержками, провоцировать скопление очередей автотранспорта, также существенно увеличивая время ожидания. Так, чтобы сохранить ритмичность пограничного оформления в пункте пропуска «Берестовица», здесь должно быть оформлено порядка 38 единиц легковых авто и 21 – грузового автомобиля в час. Неритмичность работы сопредельных контрольных служб – еще один из факторов, способствующих росту очередей.