Алексей Дзермант: «Я бы советовал привыкать к тому, что санкции навсегда»
Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу «По существу». Среди гостей – политологи и руководители предприятий.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
С точки зрения, например, практика, понятно, что санкции могут быть полезны для того, чтобы сформировать собственное экономическое пространство, собственную промышленность. А с точки зрения геополитики когда можно ожидать ослабления или изменения санкций?
Алексей Дзермант, политолог:
Вы знаете, я бы советовал привыкать к тому, что санкции навсегда. Почему? Потому что пока Запад уверен в своем превосходстве технологическом, экономическом, он всегда будет давить конкурентов. Как только наступит перелом в глобальном геополитическом, геоэкономическом раскладе, когда уйдет эта гегемония, они перестанут трепыхаться. Ведь все это происходит из-за того, что они боятся потерять свою гегемонию, доминирование в мире. А на это уйдет несколько десятков лет. Если мы хотим сохраниться как уважающее себя суверенное независимое государство, мы должны реалистично смотреть на мир будущего. А мир будущего в ближайшие несколько десятилетий – это мир жесткой конкурентной борьбы, в том числе через санкции.
Кирилл Казаков:
Но прежде всего междублоковой, правильно?
Алексей Дзермант:
Да, безусловно. Президент не зря говорил, что наше общество, государство может стать форпостом новой Евразии. То есть со своим блоком мы, в принципе, определились, и у нас там есть серьезные товарищи, союзники. Поэтому нам в этом смысле не страшно. Единственное, что мы находимся как раз на пограничье, с той стороны постоянно идут эти атаки. Но это не впервой. Белорусы выросли на пограничье, в нашей истории было не раз такое. Поэтому, вспомнив свои предыдущие победы, я думаю, можно выстоять и в этом раунде борьбы.
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