Алексей Дзермант: «Я бы советовал привыкать к тому, что санкции навсегда»

Новости Беларуси. Про санкции в отношении белорусских предприятий – в студии ток-шоу « По существу ». Среди гостей – политологи и руководители предприятий. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

С точки зрения, например, практика, понятно, что санкции могут быть полезны для того, чтобы сформировать собственное экономическое пространство, собственную промышленность. А с точки зрения геополитики когда можно ожидать ослабления или изменения санкций?

Алексей Дзермант, политолог:

Вы знаете, я бы советовал привыкать к тому, что санкции навсегда. Почему? Потому что пока Запад уверен в своем превосходстве технологическом, экономическом, он всегда будет давить конкурентов. Как только наступит перелом в глобальном геополитическом, геоэкономическом раскладе, когда уйдет эта гегемония, они перестанут трепыхаться. Ведь все это происходит из-за того, что они боятся потерять свою гегемонию, доминирование в мире. А на это уйдет несколько десятков лет. Если мы хотим сохраниться как уважающее себя суверенное независимое государство, мы должны реалистично смотреть на мир будущего. А мир будущего в ближайшие несколько десятилетий – это мир жесткой конкурентной борьбы, в том числе через санкции. Кирилл Казаков:

Но прежде всего междублоковой, правильно?