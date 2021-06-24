Не только для работы, но и для личной жизни. Где можно пройти тест на врождённые способности?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Как надо, какой подход искать к детям, чтобы они правильный выбор делали и все-таки учились, потому что учение – свет.

Вадим Малащенко, сотрудник учреждения БГУ «Республиканский центр проблем человека»:

Я считаю, что мнение родителей надо, конечно. Должно иметь место для определения выбора профессии. Но дети должны определять свою судьбу сами. К сожалению, часто дети знают, что они хотят, но они не знают своих возможностей и способностей. Я вот, пользуясь случаем, хотел бы представить в своем лице коллектив научно-методического центра Белорусского государственного университета «Республиканский центр проблем человека». Среди различных направлений нашего центра, мы проводим и профстеографическое тестирование старшеклассников и составляем рекомендации по выбору профессии. Сущностью, сутью, может быть, даже изюминкой нашего тестирования является то, что мы исследуем как раз врожденные, природные задатки и способности человека, которые определяют успешность или неуспешность в той или иной профессиональной деятельности. По результатам тестирования мы выдаем такой психофизиологический паспорт, где в графической и текстовой форме представлены результаты тестирования и также рекомендации не только по выбору профессии, но и по организации жизнедеятельности, взаимоотношений с окружающими. Ольга Бурлакова:

А в каком возрасте вы рекомендуете проходить профориентирование? Потому что, казалось бы, в 11-м классе может уже поздно, когда человек настроился морально и учит определенные предметы. А в каком-то классе, допустим, в пятом, еще рановато вообще об этом задумываться.

Вадим Малащенко:

В пятом классе еще рановато, мы проводим тестирования, начиная с 16 лет. Именно к этому возрасту уже заканчивается формирование личности, определяются его способности, навыки, желания и именно вот с этого возраста мы рекомендуем проходить тестирование. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Я услышала мнение, что профориентация является формальностью. Я бы советовала бы не списывать со счетов предрасположенность личности к определенным знаниям. Это в профориентации тоже все просматривается? Как вы выявляете, к чему расположен человек? Вадим Малащенко:

Любая профессиональная деятельность предъявляет определенный перечень профессионально важных качеств, которые определяют успешность в этой деятельности. И человек, когда выбирает какую-то профессию, должен четко осознавать, соответствует ли он этим профессионально важным качествам или нет. Это ни в коем случае не говорит о том, что человек ни на что не способен. Человек может быть хорошим поваром или быть хорошим визажистом, или учителем. Но знание самого себя, своих способностей, особенностей памяти, мышления, способен ли, допустим, человек работать в стрессовых условиях или в условиях недостатка рабочего времени, или в условиях большой коммуникативной активности – это все выявляют наши тесты и даются рекомендации. Но там человек уже сам определяет свое решение. Будет он к этому прислушиваться или нет – право его выбора.