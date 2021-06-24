«Меня это завлекало». Белорус три года работал поваром, а потом стал бровистом

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Он уже несколько лет как выпорхнул из стен учебного заведения по специальности «Повар», а потом вдруг понял, что ошибся с выбором.

Александр Нечволодов, мастер-бровист с кулинарным прошлым:

Это было не совсем «ошибся». Если брать сферу красоты, это был 9-й класс, у меня было желание тогда. Тогда были стрижки, барбершопы, но не было пика активности вот этого всего. Меня это завлекало. Сомневался, потому что не было тогда уверенности. Зная своих родителей, они бы мне не помогли. Денег тоже себе зарабатывать. Частично мама платила за колледж, я поступал на повара. Но тоже, с какими амбициями я поступал, а с какими вышел – это две разные планеты. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

А зачем поступали тогда? Александр Нечволодов:

Надо было куда-то же поступить. Мама: «Поступи, как ты будешь жить, как ты, дворником будешь работать».

Алеся Лакина:

Почему надо? То есть родственники настояли, что куда-то надо поступать. Александр Нечволодов:

Конечно. Елена Кругликова:

Но почему на повара? Тоже такая редкая профессия. Юристы и экономисты уже не нужны? В Минтруда рассказали, какие профессии сейчас более востребованы Александр Нечволодов:

Было интересно, но можно сказать, это все равно было от балды. На самом деле, вообще без разницы. Был интерес в этой сфере. Тоже с какими-то амбициями все на первом курсе: Франция будет нервно курить в сторонке. Было хорошо, если к четвертому курсу пельмени от вареников он отличит. Я с курса третьего работал, у меня было свободное посещение. Я вышел с трудовой книжкой хотя бы, не только мог пельмени от вареников отличить, грубо говоря. Сфера красоты все равно в голове всегда сидела. Я приходил на работу, не работал от балды, делал свою работу на 100 %.

Алеся Лакина:

То есть по специальности вы все-таки работали? Александр Нечволодов:

Да, три года. Чем больше там работал, тем больше у меня была мысль, она внутри сидела. Стрижки, барбершоп. Эти мысли меня всегда посещали. И потом у меня был момент. У меня заканчивался контракт, я его не продлевал. А как так, мы тебе это, то, хороший сотрудник. По итогу все. Я не боялся, я знаю людей, которые боятся, которые десятками лет работают на работе, им это не нравится, они все равно себя обманывают, сидят на этом месте. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Александр, скажите, а для мужчин сфера красоты – это такая неожиданная сфера. Наверное, вас не все поддерживали, особенно в начале.

Александр Нечволодов:

Это все страхи, стереотипы. Потому что, когда человек боится, он начинает искать отговорки, чтобы это не делать. Ольга Бурлакова:

Скажите, прагматика была? То есть вы понимали, что там можно заработать неплохие деньги. Александр Нечволодов:

Заработать можно везде, можно и поваром заработать, просто это зависит от человека, от его действий будет зависеть его заработок, его в принципе жизнь. Людьми управляют страхи. Они всегда сидят, боятся поменять тропинку, профессию свою.